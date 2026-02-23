"El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!

Meksika Savunma Bakanlığı, "El Mencho" olarak bilinen kartel liderinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun ardından birçok eyalette araçlar ateşe verildi, silahlı kişiler otoyolları kapattı.

Gerçek adı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes olan uyuşturucu baronu, bakanlığın açıklamasına göre pazar günü ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde en az altı şüpheli suç ortağıyla birlikte öldürüldü. ÜLKENİN EN KÖTÜ ŞÖHRETLİ SUÇ ÖRGÜTLÜNÜN LİDERİYDİ 59 yaşındaki Oseguera Cervantes, son yıllarda Meksika'nın en güçlü ve en kötü şöhretli suç örgütüne dönüşen Jalisco New Generation Cartel (CJNG)'in lideriydi. Halen hapiste bulunan Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın liderliğini yaptığı Sinaloa karteli kadar uluslararası alanda tanınmasa da Jalisco grubu Meksika'da bir "ev adı" haline gelmiş durumda. Örgüt, aşırı şiddet gösterileri ve askeri tarzda geniş silah cephaneliğiyle tanınıyor. Operasyon sırasında dört kartel üyesi olay yerinde öldürüldü; aralarında El Mencho'nun da bulunduğu üç kişi ise Mexico City'ye sevk edilirken hayatını kaybetti. İki şüpheli kartel üyesi, uçak düşürebilecek ve zırhlı araçları imha edebilecek roketatarlar da dahil olmak üzere çeşitli silahlarla yakalandı. Yerel gazete El Occidental'da yayımlanan görüntüler, Meksika'nın Sierra Madre dağ silsilesinde yer alan Tapalpa'da ağır çatışmalar yaşandığını gösterdi.

Savunma Bakanlığı, ABD makamlarının operasyona katkı sağlayan "tamamlayıcı bilgiler" paylaştığını bildirdi. ŞİDDET OLAYLARI PATLAK VERDİ El Mencho'nun öldürülmesi, hakimiyet kurduğu bölgede büyük bir kargaşaya yol açtı ve örgütün Meksika ile Latin Amerika'nın diğer bölgelerindeki etkisini gözler önüne serdi. Şiddet olayları nedeniyle ABD ve Kanada havayolu şirketleri onlarca uçuşu iptal etti. Air Canada, "devam eden güvenlik durumu" nedeniyle Puerto Vallarta seferlerini askıya aldığını ve yolcuların havalimanına gitmemelerini tavsiye ettiğini duyurdu. Pazar günü, yakılan otomobiller, otobüsler ve kamyonlarla kurulan "narco" barikatları en az sekiz eyalette görüldü: Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas ve Zacatecas. Görüntülerde, Pasifik Okyanusu kıyısındaki turistik şehir Puerto Vallarta üzerinde yoğun duman bulutları yükseldiği görüldü. 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Jalisco'nun başkenti Guadalajara'da da kaotik sahneler yaşandı. Havalimanındaki yolcular, El Mencho'nun destekçilerinin saldırılarından korktukları için kendilerine güvenli bir alan aradı. Şehrin merkezinde silahlı kişilerin araçları ateşe verdiği görüldü.

HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, ağır silahlı bir grubun beyaz bir araçla geldikten sonra Guadalajara'daki bir benzin istasyonunu ateşe verdiği görüldü. Pazar gecesi Guadalajara adeta hayalet şehre dönerken siviller evlerine kapandı. Bazı eyaletlerde pazartesi günü okullar tatil edildi. ABD 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU ABD, ülkenin güney sınırından büyük miktarda kokain, fentanil ve metamfetamin kaçırmakla suçlanan El Mencho'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koymuştu. Yaklaşık 16 yıl önce kurulan ve zamanla Meksika'nın en etkili suç örgütü haline gelen kartel, Meksikalı hükümet yetkililerine suikast girişimlerinde bulunmakla da suçlanıyordu. Üst düzey ABD yetkilileri, El Mencho'nun öldürülmesini memnuniyetle karşıladı. Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki 3 bin 145 kilometrelik sınırdan uyuşturucu ve göçmen akışı nedeniyle aylardır uyguladığı baskının ardından geldi. Trump, kartellerin "Meksika’yı yönettiğini" iddia ederek askeri müdahale tehdidinde dahi bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, X platformunda El Mencho'yu "en kanlı ve en acımasız uyuşturucu baronlarından biri" olarak nitelendirerek, "Bu, Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için büyük bir gelişme" dedi. SON 10 YILDA MEKSİKA KARTELLERİNE İNDİRİLEN EN BÜYÜK DARBE Analistler tarafından son on yılda Meksika kartellerine indirilen en büyük darbe olarak değerlendirilen operasyonda El Mencho'nun tam olarak nasıl öldürüldüğü ise netlik kazanmadı. Savunma Bakanlığı, ordu ve Ulusal Muhafız'a bağlı özel kuvvetlerin, Guadalajara'nın yaklaşık 130 kilometre güneybatısındaki Tapalpa'da firari kartel liderini yakalamak amacıyla hava kuvvetleri ve askeri istihbarat desteğiyle operasyon başlattığını bildirdi. Ancak operasyon sırasında "askeri personel saldırıya uğradı" ve karşılık verdi. ABD'nin Meksika Büyükelçiliği, operasyonun "ikili işbirliği çerçevesinde, ABD makamlarının tamamlayıcı istihbarat desteği sağlamasıyla" Meksika özel kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Reuters'a konuşan bir ABD savunma yetkilisi, Uyuşturucu Kartellerine Karşı Ortak Kurumlar Görev Gücü'nün de baskında rol oynadığını söyledi.