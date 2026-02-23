Sıcak gelişme! 17 yaşındaki Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
İstanbul'da bir metro istasyonunda raylara atlayan 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, trenin altında kaldı. Stresli günler geçirdiği öğrenilen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşları Aylin'in akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürerken, telefonunda arkadaşına gönderdiği "Kardeşim ben size layık olmadım" mesajı bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
İstanbul'da metro istasyonuna gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybetti. Görgülü'nün cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi. Arkadaşları, Aylin'in akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Bir müzik grubunda şarkı söyleyen Aylin'in arkadaşına attığı mesajda "Kardeşim ben size layık olmadım" dediği öğrenildi.
METRO GELİRKEN RAYLARA ATLADI
DHA'nın haberine göre olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında İstanbul'da bir metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü metro istasyonuna geldi. Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı.
TRENİN ALTINDA KALDI
Trenin altında kalan Görgülü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda "Kardeşim ben size layık olmadım" dediği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"SEVİLEN BİR ÖĞRENCİYDİ"
Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi.
STRESLİ GÜNLER GEÇİRİYORDU
Aylin babası Erdem görgülü, Aylin'in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi. Görgülü’nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.