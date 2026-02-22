Canlı
        Haberler Magazin Hadise, büyük tepki çekti! Hadise'den açıklama geldi

        Hadise, büyük tepki çekti

        UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması, sosyal medyada infial yarattı. Ünlü şarkıcıya tepki gösterenler, Türkiye'nin yardım alan değil, yardım eden bir ülke olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Tepkilerin ardından Hadise, açıklamada bulundu

        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 14:29
        Hadise'den açıklama

        UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak atanan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

        Hadise’nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

        Kullanıcılar, Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen eleştirilerde, Hadise'nin videosunda Türkiye’nin 'Yardıma muhtaç bir ülke' gibi yansıtıldığı savunulurken; bazı sosyal medya kullanıcıları tepkilerini, ünlü şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması yönündeki radikal çağrılara kadar taşıdı.

        Birçok kullanıcı, Hadise'nin yıllar önce Belçika basınına verdiği röportajda kullandığı; "Ben, Türk değil, Belçikalıyım. Çocuğumu Belçika'da doğurup burada büyüteceğim. Belçika'da bir gelecek düşündüğüm için de vergimi buraya ödüyorum. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil. Belçika'nın nimetleri Allah'ın bir lütfu. Türkiye'de hayatta kalmak için savaşmak gerek. Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim" şeklindeki sözlerini hatırlatarak; "Buna rağmen Türkiye'de yaşıyor" şeklinde yorumda bulundu.

        Hadise, kendisine gösterilen tepkilerin ardından bir açıklamada bulundu.

        HADİSE'NİN AÇIKLAMASI

        2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

        Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

        İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu; "Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim." Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım. 2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

        Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke. Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

        Özellikle 22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye’yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum.

        Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır. Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek.

        #hadise
        #ramazan
        #UNICEF
