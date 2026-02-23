Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Atamama korkusu: İstifleme hastalığının görünmeyen yüzü

        Yaşam alanını daraltan tehlike: İstifleme hastalığı ve tedavi süreci

        Evinde misafir ağırlayamayan, eşyalarından vazgeçemediği için aile içi çatışmalar yaşayan binlerce kişi var. İstifleme hastalığı, erken fark edildiğinde terapi ve doğru destekle kontrol altına alınabiliyor. Peki bu durumun belirtileri ve tedavi yolları neler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?

        Bir gün işe yarar düşüncesiyle saklanan eşyalar zamanla evde yaşam alanını daraltabilir. İstifleme hastalığı, çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor ve sosyal izolasyondan maddi kayıplara kadar pek çok soruna yol açabiliyor.

        İSTİFLEME HASTALIĞI NEDİR?

        İstifleme hastalığı (biriktirme bozukluğu), kişinin sahip olduğu eşyaları elden çıkarma düşüncesi karşısında yoğun kaygı ve panik yaşadığı bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu durum, psikiyatride “biriktirme bozukluğu” olarak tanımlanır ve çoğu zaman Obsesif Kompulsif Bozukluk ile yakın ilişki gösterir.

        Bu rahatsızlığa sahip kişiler, işlevsel değeri düşük hatta çoğu zaman hiç kullanılmayacak eşyaları dahi saklama eğilimindedir. Eski gazeteler, tarihi geçmiş ürünler, ambalajlar ya da anı değeri olduğu düşünülen nesneler zamanla yaşam alanlarını doldurur. Süreç ilerledikçe evde hareket edecek alan kalmayabilir ve bu durum hem kişi hem de birlikte yaşadığı bireyler için ciddi sorunlara yol açar.

        REKLAM
        Takıntı hastalığının (OKB) belirtileri
        Takıntı hastalığının (OKB) belirtileri
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?

        İSTİFLEME DAVRANIŞININ ÖZELLİKLERİ

        İstifleme hastalığı olan kişiler için eşyaları atmak yalnızca bir temizlik eylemi değildir; bu durum yoğun huzursuzluk, kaygı ve hatta dehşet duygusu yaratabilir. Evde kötü kokular oluşsa, yaşam alanı daralsa bile eşyalardan vazgeçmek son derece zorlayıcıdır.

        Bu kişiler genellikle:

        “Bir gün mutlaka lazım olur.”

        “Bunun bir anısı var.”

        “Atarsam hata yapmış olurum.”

        gibi düşüncelerle hareket ederler. Zaman içinde biriktirme davranışı artabilir, hatta bazı kişiler yeni depolar kiralayacak ya da ek ev alacak noktaya kadar ilerleyebilir.

        Elbette herkes zaman zaman eşyalarına duygusal anlam yükleyebilir. Ancak sağlıklı bireyler gerektiğinde seçim yapabilir ve bazı eşyaları bırakabilir. İstifleme bozukluğunda ise bu ayrım yapılamaz; işlevsiz ve anlamsız eşyalar dahi tutulmaya devam edilir.

        REKLAM

        İSTİFLEME HASTALIĞININ NEDENLERİ

        İstifleme bozukluğu tek bir nedene bağlı değildir. Psikolojik, çevresel ve biyolojik etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkar.

        GEÇMİŞ YAŞANTILAR

        Çocuklukta yoksunluk, savaş, ekonomik kriz veya ani kayıplar yaşamış kişilerde “kaybetme” korkusu daha güçlü olabilir. Kaynaklara erişimin zor olduğu dönemler, ileriki yaşlarda “bir gün lazım olabilir” düşüncesini pekiştirebilir.

        KAYGI VE DEPRESYON

        Kaygı bozukluğu yaşayan bireyler için eşyalar bir güven alanı haline gelebilir. Depresyon durumunda ise kişi, eşyalar aracılığıyla kontrol hissi sağlamaya çalışabilir. Özellikle ağır depresyon tablosu bu davranışı güçlendirebilir.

        KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

        Kararsızlık, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacı istifleme davranışını besleyebilir. Yanlış karar verme korkusu, eşyalardan ayrılmayı zorlaştırır.

        REKLAM

        GENETİK VE BİYOLOJİK FAKTÖRLER

        Araştırmalar, biriktirme davranışının aile bireylerinde daha sık görülebildiğini göstermektedir. Bu durum hem genetik yatkınlık hem de öğrenilmiş davranış kalıplarıyla ilişkili olabilir.

        EŞLİK EDEN PSİKİYATRİK DURUMLAR

        Bazı durumlarda istifleme davranışı şu tablolarla birlikte görülebilir:

        - Ağır depresyon

        - Bunama

        - Psikoz

        - Sevgi eksikliği ve duygusal yoksunluk

        - Kariyer ve kimlik sorunları

        Eğer beyinde tümör gibi nörolojik bir problem yoksa, istifleme genellikle yavaş yavaş ve yıllara yayılarak gelişir. Ani başlangıç gösteren durumlarda mutlaka tıbbi değerlendirme gerekir.

        İSTİFLEME HASTALIĞININ YAŞAMA ETKİLERİ

        İstifleme bozukluğu yalnızca fazla eşya birikimi değildir; kişinin yaşam kalitesini çok yönlü etkiler.

        REKLAM

        EVDE YAŞAM ALANININ DARALMASI

        Odalar, koridorlar ve hatta banyolar kullanılamaz hale gelebilir. Bu durum sağlıklı ve güvenli yaşamı zorlaştırır.

        AİLE İÇİ ÇATIŞMALAR

        Yakın çevre, biriktirme davranışını anlamakta güçlük çekebilir. Tartışmalar, kırgınlıklar ve özellikle eşler arasında ciddi çatışmalar yaşanabilir.

        HİJYEN VE SAĞLIK SORUNLARI

        Biriken eşyalar toz, küf ve haşerelere zemin hazırlayabilir. Bu durum solunum yolu hastalıkları, alerjiler ve enfeksiyon riskini artırır.

        MADDİ KAYIPLAR

        Gereksiz alışverişler ve depolama masrafları ekonomik sıkıntılara yol açabilir.

        SOSYAL İZOLASYON

        Evine misafir kabul edemeyen kişi zamanla sosyal çevresinden uzaklaşabilir. Utanç, suçluluk ve yalnızlık duyguları artabilir.

        İSTİFLEME HASTALIĞININ TEDAVİSİ

        İstifleme bozukluğunun tedavisi mümkündür ancak sabır ve uzman desteği gerektirir. Temel amaç, kişinin eşyalara yüklediği anlamı fark etmesi ve bu anlamı yeniden yapılandırmasıdır.

        REKLAM

        BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT)

        Bilişsel Davranışçı Terapi ile kişinin “Bir gün lazım olur” gibi işlevsiz düşünceleri ele alınır. Daha gerçekçi ve sağlıklı düşünce kalıpları geliştirilir.

        PSİKOTERAPİ

        Eşya biriktirmenin arkasında travma, kaygı, yalnızlık veya özgüven eksikliği olabilir. Terapi sürecinde bu duyguların kökenine inilir ve sağlıklı başa çıkma yolları kazandırılır.

        İLAÇ TEDAVİSİ

        Eşlik eden depresyon veya obsesif kompulsif belirtiler varsa, psikiyatrist tarafından ilaç desteği önerilebilir.

        ADIM ADIM DÜZENLEME

        Süreç küçük hedeflerle başlatılır. Örneğin yalnızca bir çekmece ya da bir kutu düzenlenir. Kademeli ilerleme, kaygıyı azaltır ve bırakma becerisini güçlendirir.

        İstifleme hastalığı, kişinin yaşam alanını daraltan ve sosyal ilişkilerini zedeleyen ciddi bir ruhsal sorundur. Ancak doğru destek ve bilinçli bir yaklaşımla iyileşme mümkündür. Önemli olan, eşyaların gerçekten işlevsel olup olmadığını sorgulamak ve duygusal bağları sağlıklı bir çerçevede değerlendirebilmektir.

        Görsel Kaynak: shutterstock - istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 20 Şubat 2026 (En Hayırlı Amel Hangisi?)

        İnsan ve iyilik. İnsanlara faydalı olmak. En hayırlı amel hangisi? Küçük iyilikleri küçük görmemek. İnsan olmak ve insan kalmak. Hayatı iyilik merkezli yaşamak. Osman Egin Ramazan Notları'nda anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"