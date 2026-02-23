Canlı
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık

        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin barış ve istikrara bağlı olduğunu fakat her türlü senaryoya karşı da hazır olduklarını belirtti

        Giriş: 23.02.2026 - 00:48
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Son müzakerelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı ve cesaret verici sinyallerin alındığını dile getiren Pezeşkiyan, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. ABD’nin adımlarını yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık." ifadelerini kullandı.

        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün CBS kanalına yaptığı açıklamada, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini ve bunun diplomatik bir çözüm için "iyi bir şans" olduğunu belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        El Mencho öldürüldü, şiddet dalgası tetiklendi

        Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü

