        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU - Göztepe Haberleri

        Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Michael Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyun-Gyu Oh'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde puanını 43'e yükseltti ve Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yerleşti.

        Giriş: 22.02.2026 - 18:52
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

        Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Michael Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyun-Gyu Oh'tan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde puanını 43'e yükseltti ve Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yerleşti. İzmir ekibi Göztepe ise 41 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

        BEŞİKTAŞ'TA YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

        Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.

        Bu süreçte ligde 12, kupada ise 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar, yaklaşık dört aydır mağlup olmuyor.

        Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

        Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te derbide konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

        ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 66. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Orkun Kökçü, Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

        EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta sakatlanan Emirhan Topçu, oyuna devam edemedi. Sakatlanan Emirhan yerine 72. dakikada Felix Uduokhai oyuna dahil oldu.

        OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE OYNADI, GOLÜNÜ ATTI

        Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.

        Beninli futbolcu 59. dakikada kendisinin ilk takımın üçüncü golünü kaydetti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.

        9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

        43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

        74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

