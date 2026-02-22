Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak tapulu arsalara ilişkin emsal oluşturacak bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ortak hisse bulunan bir arazide hissedarlardan birisi satış gerçekleştirdi.

Böyle satışlarda diğer hissedarların söz konusu payı almak için ön alım hakkı doğuyor. Davacı kişi, bu ön alım hakkını kullanmak isteyerek mahkemeye başvurdu. Ancak davalı yani satışı yapan kişi, söz konusu arsada fiili bir taksim olduğunu, yani halihazırda arazinin paydaşlar arasında pay edilip sınırların belirlendiğini bildirdi. Bu durumda 3. kişilere satış gerçekleştirilebiliyor.

Mahkeme fiili taksim olduğu gerekçesiyle ön alımı hakkını kullanmak isteyen hissedarı reddetti.

SINIR ÇİZGİSİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ancak Yargıtay dava konusu taşınmazda fiili taksim bulunmadığının tespit edildiğine dikkat çekerek şu tespitte bulundu "Fen, ziraat ve gayrimenkul değerleme uzmanı refakatiyle yapılan keşif sırasında tutanağa geçen gözlemde; dava konusu taşınmazın boş tarla olduğu, ekili zirai ürün bulunmadığı, taşınmaz üzerinde herhangi bir sınır çizgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir."