        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar - Emlak Haberleri

        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar

        Yargıtay, ön alım hakkını kullanma talebi reddedilen hissedarın itirazını, arazide fiili taksim bulunmadığı gerekçesiyle haklı buldu

        Giriş: 22.02.2026 - 16:48
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar

        Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak tapulu arsalara ilişkin emsal oluşturacak bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ortak hisse bulunan bir arazide hissedarlardan birisi satış gerçekleştirdi.

        Böyle satışlarda diğer hissedarların söz konusu payı almak için ön alım hakkı doğuyor. Davacı kişi, bu ön alım hakkını kullanmak isteyerek mahkemeye başvurdu. Ancak davalı yani satışı yapan kişi, söz konusu arsada fiili bir taksim olduğunu, yani halihazırda arazinin paydaşlar arasında pay edilip sınırların belirlendiğini bildirdi. Bu durumda 3. kişilere satış gerçekleştirilebiliyor.

        Mahkeme fiili taksim olduğu gerekçesiyle ön alımı hakkını kullanmak isteyen hissedarı reddetti.

        SINIR ÇİZGİSİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

        Ancak Yargıtay dava konusu taşınmazda fiili taksim bulunmadığının tespit edildiğine dikkat çekerek şu tespitte bulundu "Fen, ziraat ve gayrimenkul değerleme uzmanı refakatiyle yapılan keşif sırasında tutanağa geçen gözlemde; dava konusu taşınmazın boş tarla olduğu, ekili zirai ürün bulunmadığı, taşınmaz üzerinde herhangi bir sınır çizgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir."

        Söz konusu taşınmazda sınırlar belirlenmediği için Yargıtay, alt mahkemenin kararını bozdu.

        ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

        Ortak tapulu arsalarda ön alım hakkı (şufa hakkı), bir hissedarın payını üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer hissedarlara o payı aynı şartlarla öncelikli olarak satın alma hakkı tanıyan yasal bir haktır.

