        Haberler Dünya İranlı yetkili, ülkeye karşı her türlü saldırıya "pişman edici" karşılık verileceğini belirtti | Dış Haberler

        İranlı yetkili, ülkeye karşı her türlü saldırıya "pişman edici" karşılık verileceğini belirtti

        ABD-İran hattında yükselen gerilimin ardından İran'dan ABD'ye yeni bir açıklama geldi. İranlı yetkili, "İran'a karşı, ne ölçekte olursa olsun, yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız" dedi

        Giriş: 22.02.2026 - 10:01
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye karşı muhtemel saldırının boyutu ne olursa olsun İran'ın "pişman edici" karşılık vereceğini bildirdi.

        Azizi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin askeri saldırı tehditlerine yanıt verdi.

        ABD'nin, İran'ın savaş kışkırtıcısı olmadığını ancak aynı zamanda savaşa hazır olduğunu bildiğini belirten Azizi, "İran'a karşı, ne ölçekte olursa olsun, yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti. İranlı yetkililer, sık sık sınırlı olsa da herhangi bir saldırıya topyekün karşılık verileceğini ve saldırının bölgesel savaşa yol açacağını belirtiyor.

        İRAN NOTAM YAYIMLADI

        İran, ülkenin doğu ve batı hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

        İran Sivil Havacılık Kurumu, askeri faaliyetin 24 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kirman eyaletinde ve batısındaki İlam eyaletindeki hava sahalarında yapılacağı bilgisini verdi.

        Tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

        Ülkenin çeşitli bölgelerinde 25 Şubat, 28 Şubat, 3 Mart ve 6 Mart'ta da askeri atış faaliyetleri planlandığı aktarıldı.

        İRAN, AB HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNİ TERÖRİST İLAN ETTİ

        İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.

        İran Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı.

        Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.

        Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz." diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.

