Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?

OLAIGBE'YE FAUL VAR MI?

49. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golü öncesi Boey'in Olaigbe'ye faulü var mı?

Bülent Yıldırım: Sübjektif bir alan. Benim fikrim, Boey dönme esnasında faul yaptı dese hakem, saygı duyarım. Bu aşamada aksini iddia etmem. Bana kalırsa Boey'in ayağını yerden kaldırma eylemi bence fauldür.

Bahattin Duran: Dikkatsiz bir hareketi var Sacha Boey'in. Boey isteyerek bilerek yapmasa bile sol ayağı ve sağ ayağıyla Olaigbe'ye faul yaptı. Hakemlerin devam kararı yanlış. Sacha Boey, Olaigbe'ye faul yaptı.

Deniz Çoban: Sahada hakem devam demişse bence de devam. Hakemin kararı devam olduğu için bence de devam kararı doğru.