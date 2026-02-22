Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Otobüsteki tehditte tutuklama istemi!

        Otobüsteki tehditte tutuklama istemi!

        İstanbul'da köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyerek bir yolcuya tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli hakkında tutuklama talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsteki tehditte tutuklama istemi!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.S, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        REKLAM

        Savcılık ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Y.S.'nin hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti! Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine dün harekete geçmişti. Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

        Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti. Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'taki Mimar Sinan eserleri ve Osmanlı'da mancacılık

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde Mimar Sinan'ın izini Beşiktaş'ta sürerken Osmanlı'da hayvan sevgisini ifade eden 'mancacılar'ı anlatıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?