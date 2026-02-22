İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde, 12 Şubatta çıkan bir kavgada, O.Çnin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı. Olayın, Yıldıztepedeki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Çnin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlenmişti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2si serbest bırakılmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.
Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
22.02.2026
Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesinde, 12 Şubatta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Çnin (27) babası F.Çnin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.
Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
