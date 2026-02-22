Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

Boğaz'da alarm veren görüntü: Kirlilik denizanasını yüzeye çıkardı

İstanbul'da atık suların Marmara Denizi'ndeki etkisine ilişkin daha önce gündeme gelen kirlilik haberlerinin ardından bu kez İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kandilli açıklarında kirlilik nedeniyle denizanası yoğunluğu oluştu. Havadan görüntülenen bölgede, su yüzeyini kaplayan yüzlerce denizanası ve beraberindeki atıklar dikkat çekti. (İHA)