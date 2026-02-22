Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde goller 23. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu'dan gelirken Gaziantep FK'nın golünü ise 22. dakikada Mohamed Bayo kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

        Bordo-mavililerde goller 23. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu'dan gelirken Gaziantep FK'nın golünü ise 22. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 48'e çıkartırken Gaziantep FK 28 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        TRABZONSPOR'DA ŞOK SAKATLIK: SEDYEYLE ÇIKTI!

        Trabzonspor'da flaş bir sakatlık yaşandı. Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

        Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 83. dakikada Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu.

        GAZİANTEP DEPLASMANINDA KAYBETMİYOR

        Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        REKLAM

        Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.

        20.⁠ ⁠dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

        22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        24.⁠ ⁠dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

        27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

        43.⁠ ⁠dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.

        70.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.

        80.⁠ ⁠dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.

        87.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        90.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

        Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası: "Trump'ın İran'a saldırma ihtimali yüzde 9...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?