Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde goller 23. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu'dan gelirken Gaziantep FK'nın golünü ise 22. dakikada Mohamed Bayo kaydetti
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Bordo-mavililerde goller 23. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu'dan gelirken Gaziantep FK'nın golünü ise 22. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 48'e çıkartırken Gaziantep FK 28 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR'DA ŞOK SAKATLIK: SEDYEYLE ÇIKTI!
Trabzonspor'da flaş bir sakatlık yaşandı. Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.
Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 83. dakikada Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu.
GAZİANTEP DEPLASMANINDA KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.
20. dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.
22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
43. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.
70. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.
87. dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.