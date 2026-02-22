Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu: 6-8 hafta olmayacak!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zor maçı kazandıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bu sezon oynadığımız en iyi oyundu. Hem oyunu hem skoru kazandık. Mükemmel bir geceydi. Sonunda çok mutlu olduk." dedi.

"EL BILAL TOURE 6-8 HAFTA OLMAYACAK"

Tedavisi devam eden El Bilal Toure'nin yokluğunun oyun planlarını etkilediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "El Bilal Toure'nin sakatlığı ciddi bir sorun. Bütün planlarımızda Bilal vardı. 6-8 hafta olmayacak. Onun yokluğunda farklı bir oyun planı belirledik. 4-2-3-1 gibi bir plan üstünde çalıştık. Göztepe sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Temaslı oyunda aynı şiddeti göstermeliydik. Oyuncularım çok iyi konsantre oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız da ciddi destekte bulundu takıma. Taraftarı takımının arkasında görmek istiyoruz. Yeni bir kurulum içindeyiz. Oyuncuların adaptasyonu kolay değil. Zaman çok kısa ama en hızlı şekilde oyuncularla ilerliyoruz. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Bundan sonrası çok daha iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERDE SERKAN REÇBER'İN PAYI BÜYÜK"

Beşiktaş Futbol A takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in transferlerde çok önemli rolü olduğunu vurgulayan Yalçın, "Transferlerde Serkan Reçber'in payı çok büyük. Onunla aylardır çalışıyoruz. Oyuncuları onaylayan benim ama bulan, çalışan o. Onun da hakkını vermek lazım. Geçen dönemlerde 'Serkan ne iş yapıyor' deniyordu, Serkan oyuncu buluyor. Oyuncularla, menajerler buluşuyor, onlara Beşiktaş'ı, planlamamızı anlatıyor. Aldığımız oyuncuların hepsi takımlarında oynayan oyunculardı. Umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur. Beşiktaş her zaman kupalar, maçlar kazanmaya alışık bir camiadır. Bu sene sorunlar yaşıyoruz, en kısa sürede bunların hepsini çözmeye çalışıyoruz. Kolay bir sezon geçirmeyeceğimizi söylemiştim. Biraz acı çekeceğiz. 2-3 transfer dönemi sonrasında iyi bir Beşiktaş izleyeceksiniz diye söz vermiştik. Yavaş yavaş bunun temellerini atmaya başladık. Sonuç alıp bir şey inşa etmeye çalışıyoruz, bu çok yanlış. Bu da bir süreç gerektiriyor. İyi günler gelecek diyorum. Söylediklerimizi yapacağız. Onların istediği bir takım yapacağız." diye konuştu.