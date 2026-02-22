Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü | Dış Haberler

        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü

        Meksika'nın Jalisco kartelinin lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, namıdiğer "El Mencho", Meksika ordusu tarafından öldürüldü. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, uyuşturucu baronu Oseguera "El Mencho"nun öldürülmesinin Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için büyük bir gelişme olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.02.2026 - 22:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü

        Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

        Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.

        Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

        EYALETTE BÜYÜK BİR ŞİDDET DALGASI

        El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

        REKLAM

        Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

        Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

        Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

        Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

        REKLAM

        CJNG, WASHİNGTON TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

        ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

        Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

        CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çöp kamyonu şoförü ile 3 yaşındaki Ayşe arasında 'pencere' bağı

        Çöp kamyonu şoförü ile 3 yaşındaki Ayşe arasında 'pencere' bağı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?