Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, yolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor
23.02.2026 - 00:36
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Sakarya'nın Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, TIR, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 17 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
