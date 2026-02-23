Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda 10 araç kazaya karıştı: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı

        Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, yolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 00:36
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Sakarya'nın Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, TIR, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 17 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

