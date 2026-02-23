Canlı
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması

        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması

        Grönland Başbakanı Nielsen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a bir hastane gemisi göndereceklerine yönündeki açıklamasına cevap verdi. Nielsen, "Bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var" diyerek Trump'ın teklifini reddetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:47
        Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "hastalara hizmet sunulması için" Grönland'a bir hastane gemisi göndereceklerini açıklaması üzerine böyle bir gemi istemediklerini, ücretsiz sağlık sistemlerinin bulunduğunu söyledi.

        Nielsen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "ulusal güvenlik gerekçesiyle" ABD topraklarına katmak istediğini söylediği Grönland'a bir hastane gemisi göndereceği yönündeki söylemlerini değerlendirdi.

        "BİZİM ÜCRETSİZ SAĞLIK SİSTEMİMİZ VAR"

        ABD'nin Grönland'a hastane gemisi göndermek istediğini not ettiklerini belirten Nielsen, "Ancak biz Trump'ın göndereceğini söylediği gemiyi istemiyoruz. Bizim ücretsiz bir sağık sistemimiz var. Bu bilinçli bir tercih ve toplumun temel bir parçası." ifadelerine yer verdi.

        Nielsen, ABD'de sağlık sisteminin ücretli olduğuna işaret ederek, "İşbirliği ve diyaloğa her zaman açığız. Özellikle de ABD ile. Sosyal medyada rastgele paylaşımlar yapmak yerine bizimle konuşun." görüşünü paylaştı.

        Danimarka Savuma Bakanı Troels Lund Poulsen de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Grönland'ın özel bir sağlık girişimine ihtiyaç duymadığını, vatandaşların gereken sağlık hizmetini aldığını kaydetti.

        Trump ne demişti?

        Trump, dün yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere "yolda olduğunu" belirtmişti.

        Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Trump, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Grönland sakinleri, daha önce de Trump'ın Ada'ya yönelik politikasına karşı çıkmış, Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sistemiyle ücretsiz sağlık hizmeti alabilmelerinden memnun olduklarını dile getirmişti.

