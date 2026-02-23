Canlı
        Haberler Gündem Politika 2 BAKAN İLK KEZ! Son dakika: Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Kabine Toplantısı'na yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak. Toplantının ana gündemi; Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.02.2026 - 07:46 Güncelleme:
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Toplantıda, ana gündem Süreç Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapor sonrası yol haritası olacak. PKK’nın kendini feshetmesi, silah bırakması ve demokratikleşme önerileri raporda yer aldı. Yasal düzenleme adımlarına mercek tutulacak.

        Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek.

        FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE VE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

        Ramazan ayında devam eden fahiş fiyatlarla mücadeledeki son durum Kabine gündeminde olacak. Ayrıca emeklilere bayram ikramiyesinde olası bir artış için yasal düzenleme hazırlıkları da Kabine'de değerlendirilecek.

        ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE

        ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama da ele alınacak bir diğer konu. Türkiye, İran'ı hedef alan yeni bir savaş istemediğini daha önce ortaya koymuştu. Gerilimi düşürecek adımlar masada olacak.

        Suriye'de Şam Yönetiminin kademeli olarak yönettiği entegrasyon süreci de Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

        GAZZE'DEKİ KALICI ATEŞKES SÜRECİ

        Gündemdeki bir başka sıcak başlık da Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk barış kurulu toplantısının yansımalarını Kabine toplantısında aktaracak.

