Spor yazarları Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi

"İNANÇ VE ÖZ GÜVEN GERİ GELDİ"

Sinan Vardar (Fotomaç): Beşiktaş uzun yıllar sonra gerçek bir bitirici kazanmış olabilir. Tribünlerin dolması, Ersin'e verilen destek, Sergen Yalçın'a duyulan güven... İşte Beşiktaş kültürü budur. Takımına sahip çıkan bir camia varsa başarı da gelir. Ligin en az gol yiyen takımına dört gol atıyorsanız bu sıradan bir galibiyet değildir. Başakşehir maçının ardından gelen bu bu görkemli galibiyet, kötü günlerin geride kalabileceğinin işareti olsun. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü hafta içindeki yazımda tanıtmıştım. Dün gayet başarılıydı. Türk Futbolu iyi bir hakem kazanıyor. Dolmabahçe'de dün sadece üç puan alınmadı. İnanç geri geldi. Öz güven geri geldi. Ve en önemlisi, umut geri geldi. Eğer bu oyun devam ederse... Zirve neden hayal olsun?