        Spor yazarları Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi - Beşiktaş Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 09:46
        1

        Spor yazarları, Beşiktaş-Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        2

        "İNANÇ VE ÖZ GÜVEN GERİ GELDİ"

        Sinan Vardar (Fotomaç): Beşiktaş uzun yıllar sonra gerçek bir bitirici kazanmış olabilir. Tribünlerin dolması, Ersin'e verilen destek, Sergen Yalçın'a duyulan güven... İşte Beşiktaş kültürü budur. Takımına sahip çıkan bir camia varsa başarı da gelir. Ligin en az gol yiyen takımına dört gol atıyorsanız bu sıradan bir galibiyet değildir. Başakşehir maçının ardından gelen bu bu görkemli galibiyet, kötü günlerin geride kalabileceğinin işareti olsun. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü hafta içindeki yazımda tanıtmıştım. Dün gayet başarılıydı. Türk Futbolu iyi bir hakem kazanıyor. Dolmabahçe'de dün sadece üç puan alınmadı. İnanç geri geldi. Öz güven geri geldi. Ve en önemlisi, umut geri geldi. Eğer bu oyun devam ederse... Zirve neden hayal olsun?

        3

        "BEŞİKTAŞ 3 ALTIN PUAN ALDI"

        Murat Özbostan (Sabah): Beşiktaş 10 numara top oynayıp 3 altın puan aldı. Tabi ki müthiş taraftarıyla. Ligde en son kasım ayında Fenerbahçe'ye yenilmişti. 15 maçtır devam eden bir çizgisi var. Bu da Beşiktaş'ın daha iyi yolda olduğunun net bir göstergesi. İnsan düşünmeden edemiyor, daha önce neredeydiniz!

        4

        "AMAÇ SERİ GALİBİYETLER OLMALI"

        Ercan Taner (Sözcü): Oh'un attığı gol: Uzun yıllardır, zor pozisyonda kaleyi tam cepheden görmeden ve yanında rakip defans oyuncusu varken ayaktan çıkan bir füze görmemiştim Dolmabahçe'de. Böyle goller ayakta alkışlanır. Öyle de oldu... Beşiktaş oyununu her hafta geliştiriyor. Takım artık daha kompakt ve öz güvenli. Uzun süre sonra Beşiktaş taraftarı takımdan çok memnun. Artık amaç ve rota seri galibiyetler olmalı.

        5

        "AVRUPA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ AŞTI"

        Fatih Doğan (Sabah): Beşiktaş ligin oyun dengesi en güçlü takımlarından Göztepe'yi yendi. Göztepe az gol atıp, az gol yemesiyle ön plana çıkan, defans derinliğini iyi kurgulayarak puan cetvelindeki yerini hak eden bir takımdı. Göztepe ilk yarıda Beşiktaş'a karşı üç atıp kazanan bir rakipti. Beşiktaş hem ilk yarının hesabını kapadı, hem de puan cetvelinde üstünde olan rakibini altına alarak Avrupa yolunda önemli bir eşiği aştı. Bunlar Beşiktaş'ın fikstürdeki kazanımları. Ancak dün Dolmabahçe'de bundan saha fazlası vardı.

        6

        "ORKUN YİNE MÜTHİŞTİ"

        Turgay Demir (Fotomaç): Orkun yine müthişti. İki asist yaptı. Harika uzun toplar attı. Üstelik topla her buluşmasında resmen dayak yemesine rağmen yaptı bunları... Evet resmen dayak yedi Orkun... Yetmedi, haklı olarak isyan edince bir de sarı görüp cezalı duruma düştü!. Öyleyse bırakalım parçalasınlar Orkun'u ve herkes rahatlasın... Sen misin iyi oynayan diye dövdürelim her maç! Sevgili Ozan Ergün kardeşim FIFA yıldızları koruyun derken, Orkun gibi oyunculardan bahsediyor, gökteki yıldızlardan değil. Bilgin olsun.

        7

        "GÖZTEPE'Yİ SAHADAN SİLDİ"

        Ömer Üründül (Sabah): Beşiktaş dün gece dişli rakibi Göztepe'yi adeta sahadan sildi. Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var. Günümüz futbolu artık atletizme dönüşmüş durumda. Siz de buna uymak zorundasınız. Beşiktaş takım halinde atletik futbol sergiledi.

        8
