Geçen hafta Kova burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasıyla özgürleşme ihtiyacı, sosyal çevre değişimi, ani farkındalıklar, yön değişimleri devreye girmiş olabilir. Bu etki henüz bitmedi; önümüzdeki bir ay boyunca güçlü bir dönüşüm süreci devam ediyor.

Öte yandan 26 Şubat’ta Balık burcunda başlayacak Merkür retrosu ise bu yeni başlangıçları yavaşlatabilir. İletişimde yanlış anlaşılmalar, teknolojik aksaklıklar geçmişten gelen mesajlara karşı dikkat!

27 Şubat’taki Güneş-Kuzey Ay Düğümü kavuşumu kadersel yön duygusunu artırırken 28 Şubat’taki Merkür-Venüs kavuşumu ise ilişkilerde önemli bir konuşmayı tetikleyebilir.

Peki 23 Şubat - 1 Mart haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım...

Sevgili Koçlar, sosyal çevrenizde ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Merkür retrosu eski bir dostluk ya da yarım kalmış bir projeyi yeniden gündeme getirebilir.

Sevgili Boğalar, kariyer alanında güçlü bir dönüm noktası. Üstlerle yapılacak konuşmalarda temkinli ama net olmanız önemli.

Sevgili İkizler burçları, Merkür retrosu sizi doğrudan etkiliyor; seyahat, eğitim ve hukuki konularda plan değişikliklerine açık olun. Eski bir fırsat geri dönebilir. Sevgili Yengeçler, finansal paylaşımlar ve borç-alacak konuları gündemde. İlişkilerde derin bir konuşma haftası olabilir. Sevgili Aslanlar, ikili ilişkilerde kadersel bir eşiktesiniz. Eski bir partnerden haber almanız mümkün; karar verirken acele etmeyin. Sevgili Başaklar, iş ortamında iletişim trafiği artıyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir hafta; detay kontrolü şart. Sevgili Teraziler, aşk hayatınızda geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Kalbinizle mantığınız arasında denge kurmanız gerekecek. Sevgili Akrepler, ev ve aile alanında önemli konuşmalar var. Taşınma ya da ev içi düzen değişikliği planları yeniden şekillenebilir. Sevgili Yaylar, yakın çevrenizle iletişimde dikkatli olun. Eski bir eğitim ya da proje fikri tekrar gündeme gelebilir. Sevgili Oğlaklar, maddi konularda yeniden yapılandırma zamanı. Harcamalarınızı gözden geçirmeniz gereken bir hafta.