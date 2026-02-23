Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!

        Diyarbakır'da, yol kenarında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Kadir Öncel'in cinayet şüphelisi olarak yakalanan 46 yaşındaki Sabahattin Ayaz, tutuklandı. Öncel'in evli olduğu öğrenilirken, cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 09:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!

        Diyarbakır'da olay, önceki gün sabah saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

        DHA'daki habere göre bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kadir Öncel'in (29) tabancayla vurulup yaşamını yitirdiği belirlendi. Öncel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ YOLA BIRAKILDI

        Jandarmanın çalışmalarında, şüpheli olduğu belirlenen Sabahattin Ayaz (46), yakalandı. Olayın, gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cesedin ise araçla getirilip yol kenarına atıldığı saptandı.

        EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Ayaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ayaz, tutuklandı. Yeni evli olduğu öğrenilen Kadir Öncel'in cenazesi ise ilçedeki kırsal Akpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 19 Şubat 2026 (İran'ın Askeri Caydırıcılığı Var Mı?)

        9 polise çete suçlamasıyla gözaltı. 6 ilde 17 şüpheli gözaltında. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Yavaş'tan Dervişoğlu'na ziyaret. ABD en büyük düşmanı nasıl yarattı? İran'ın askeri caydırıcılığı var mı? Kara savaşı olmadan rejim düşer mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti