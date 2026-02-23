Diyarbakır'da olay, önceki gün sabah saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

DHA'daki habere göre bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kadir Öncel'in (29) tabancayla vurulup yaşamını yitirdiği belirlendi. Öncel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ YOLA BIRAKILDI

Jandarmanın çalışmalarında, şüpheli olduğu belirlenen Sabahattin Ayaz (46), yakalandı. Olayın, gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cesedin ise araçla getirilip yol kenarına atıldığı saptandı.

EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ayaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ayaz, tutuklandı. Yeni evli olduğu öğrenilen Kadir Öncel'in cenazesi ise ilçedeki kırsal Akpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.