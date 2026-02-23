Canlı
        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 23. hafta maçında düşme hattındaki Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, kazanması durumunda zirvedeki rakibi Galatasaray ile puanları eşitleyecek. 7 farklı galibiyet halinde ise Kanarya ligin yeni lideri olacak. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

        Giriş: 23.02.2026 - 11:04
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        2

        Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu akşam kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Kanarya 7 farklı galibiyet halinde ise averajla liderliğe yükselecek.

        Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

        3

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

        4

        6 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

        5

        LİGDE 46. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.

        6

        FARKLI SKORLAR

        İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

        7

        EMRE BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA 9. KEZ RAKİP

        Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu; Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

        Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.

        8

        İRFAN CAN KAHVECİ, CENK TOSUN VE BECAO RAKİP OLACAK

        Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, bu transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti. 3 futbolcu bu sefer Kadıköy'e rakip olarak çıkacak. İrfan Can ve Becao, lacivert-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan İrfan Can ve Cenk, yeni takımlarında ilk gollerini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e karşı attı.

        9

        Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın muhtemel 11'leri şu şekilde:

        FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, İrfan Cank Kahveci, Benedyczak, Cenk

