Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 23. hafta maçında düşme hattındaki Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, kazanması durumunda zirvedeki rakibi Galatasaray ile puanları eşitleyecek. 7 farklı galibiyet halinde ise Kanarya ligin yeni lideri olacak. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu akşam kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Kanarya 7 farklı galibiyet halinde ise averajla liderliğe yükselecek.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.
LİGDE 46. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.
FARKLI SKORLAR
İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.
EMRE BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA 9. KEZ RAKİP
Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu; Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.
İRFAN CAN KAHVECİ, CENK TOSUN VE BECAO RAKİP OLACAK
Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, bu transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti. 3 futbolcu bu sefer Kadıköy'e rakip olarak çıkacak. İrfan Can ve Becao, lacivert-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Öte yandan İrfan Can ve Cenk, yeni takımlarında ilk gollerini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e karşı attı.
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın muhtemel 11'leri şu şekilde:
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca
KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, İrfan Cank Kahveci, Benedyczak, Cenk