EMRE BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA 9. KEZ RAKİP

Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu; Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.