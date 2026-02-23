Avrupa'da destan ligde hüsran!

Okan Buruk’un da vurguladığı gibi yıldız forvetin eksikliği takımın oyun gücünü doğrudan etkiledi. Osimhen’in milli takım nedeniyle kaçırdığı maçlar dahil olmadığı süreçte forma giyemediği 13 karşılaşmada Galatasaray zorlanırken, bu maçların sadece 6’sını kazanabildi.