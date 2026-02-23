Avrupa'da destan ligde hüsran!
3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçlarının ardından Süper Lig'de puan kayıpları yaşayarak kredisini tüketti. Sarı-kırmızılıların hücum gücünde, Osimhen'in olduğu ve olmadığı maçlarda büyük fark oluştu.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki yoğun temponun bedelini Süper Lig’de ödedi. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde yaşanan puan kayıpları, sarı-kırmızılıların zirve yarışında Fenerbahçe ile farkın kapanmasına neden oldu.
Galatasaray, Avrupa maçlarının ardından çıktığı 9 lig karşılaşmasında toplam 10 puan kaybetti.
Liverpool zaferinin ardından Beşiktaş ile berabere kalan, Ajax galibiyetinden sonra Kocaeli deplasmanında yenilen ve Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Juventus karşılaşmasının sevincini uzun süre yaşayamadan Konyaspor deplasmanındaki mağlubiyetle moral kaybı yaşadı.
Süper Lig’de şimdiye kadar yaşanan puan kayıplarının büyük bölümünün Avrupa dönüşlerine denk gelmesi, takımın odağını daha çok Şampiyonlar Ligi’ne verdiğini gösterdi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’in yokluğunda hücum gücünde ciddi düşüş yaşadı. Nijeryalı golcünün forma giymediği karşılaşmalarda Galatasaray’ın galibiyet oranı yüzde 46’da kalırken, sahada olduğu maçlarda bu oran yüzde 72’ye yükseldi.
Okan Buruk’un da vurguladığı gibi yıldız forvetin eksikliği takımın oyun gücünü doğrudan etkiledi. Osimhen’in milli takım nedeniyle kaçırdığı maçlar dahil olmadığı süreçte forma giyemediği 13 karşılaşmada Galatasaray zorlanırken, bu maçların sadece 6’sını kazanabildi.
Osimhen’li Galatasaray ise bambaşka bir kimliğe büründü. Nijeryalı yıldızın oynadığı 64 maçta sarı-kırmızılılar 46 galibiyet alarak yüzde 72’lik kazanma oranına ulaştı. Bu süreçte 157 gol atan Aslan, maç başına 2.45 gol ortalaması yakalarken puan ortalamasını da 2.15’e çıkardı.
Hücum hattındaki belirleyici rolüyle fark yaratan Osimhen, Galatasaray’ın skor üretiminde kilit isim olmayı sürdürürken, takımın Avrupa ve lig dengesinde yaşadığı dalgalanmaların da en önemli göstergelerinden biri oldu.