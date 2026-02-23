Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa'da destan ligde hüsran! - Galatasaray Haberleri

        Avrupa'da destan ligde hüsran!

        3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçlarının ardından Süper Lig'de puan kayıpları yaşayarak kredisini tüketti. Sarı-kırmızılıların hücum gücünde, Osimhen'in olduğu ve olmadığı maçlarda büyük fark oluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Avrupa kupalarındaki yoğun temponun bedelini Süper Lig’de ödedi. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde yaşanan puan kayıpları, sarı-kırmızılıların zirve yarışında Fenerbahçe ile farkın kapanmasına neden oldu.

        2

        Galatasaray, Avrupa maçlarının ardından çıktığı 9 lig karşılaşmasında toplam 10 puan kaybetti.

        3

        Liverpool zaferinin ardından Beşiktaş ile berabere kalan, Ajax galibiyetinden sonra Kocaeli deplasmanında yenilen ve Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Juventus karşılaşmasının sevincini uzun süre yaşayamadan Konyaspor deplasmanındaki mağlubiyetle moral kaybı yaşadı.

        4

        Süper Lig’de şimdiye kadar yaşanan puan kayıplarının büyük bölümünün Avrupa dönüşlerine denk gelmesi, takımın odağını daha çok Şampiyonlar Ligi’ne verdiğini gösterdi.

        5

        Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’in yokluğunda hücum gücünde ciddi düşüş yaşadı. Nijeryalı golcünün forma giymediği karşılaşmalarda Galatasaray’ın galibiyet oranı yüzde 46’da kalırken, sahada olduğu maçlarda bu oran yüzde 72’ye yükseldi.

        6

        Okan Buruk’un da vurguladığı gibi yıldız forvetin eksikliği takımın oyun gücünü doğrudan etkiledi. Osimhen’in milli takım nedeniyle kaçırdığı maçlar dahil olmadığı süreçte forma giyemediği 13 karşılaşmada Galatasaray zorlanırken, bu maçların sadece 6’sını kazanabildi.

        7

        Osimhen’li Galatasaray ise bambaşka bir kimliğe büründü. Nijeryalı yıldızın oynadığı 64 maçta sarı-kırmızılılar 46 galibiyet alarak yüzde 72’lik kazanma oranına ulaştı. Bu süreçte 157 gol atan Aslan, maç başına 2.45 gol ortalaması yakalarken puan ortalamasını da 2.15’e çıkardı.

        8

        Hücum hattındaki belirleyici rolüyle fark yaratan Osimhen, Galatasaray’ın skor üretiminde kilit isim olmayı sürdürürken, takımın Avrupa ve lig dengesinde yaşadığı dalgalanmaların da en önemli göstergelerinden biri oldu.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!