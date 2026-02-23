Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
Aydın'da, 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi'nin uçurumda cansız bedeni bulundu. Çiftçi'nin ölümüyle ilgili aralarında eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Define ararken patlatılan dinamitle can veren Çiftçi'nin cesedinin uçurumdan atıldığı iddia edildi
Giriş: 23.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
Aydın'da, Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkiinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
EŞİ VE OĞLU DA GÖZALTINDA
AA'da yer alan habere göre jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
DİNAMİT PATLAMASIYLA ÖLMÜŞ
Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.
İHBARIN ARDINDAN CESEDİ BULUNDU
112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkiinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ