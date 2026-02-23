Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cani, pek artık dedirtti! Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı! | Son dakika haberleri

        Katilin yüzsüzlüğü! Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!

        Bursa'da diş hekimi eşi Yasemin Uludağ Çetin'i çocuklarının yanında öldüren diş teknikeri Atilla Çetin için ağırlaştırılmış müebbet istendi. Mütalaaya karşı savunma yapan cani ise 'pes artık' dedirten ifadesinde, boşanma sürecinde hakkında uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı ve "Boşanma davası aşamasında Aile Mahkemesi'nce mağdur edildim. Son noktaya geldim. Maktul iki çocuğumu benden koparmıştır" dedi

        Giriş: 23.02.2026 - 10:38
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!

        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i (52), sokakta çocuklarının yanında 3 kurşunla başından vurup öldüren diş teknikeri Atilla Çetin’in (61), ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

        DHA'nın haberine göre mütalaaya karşı savunma yapan Çetin ise boşanma sürecinde hakkında uzaklaştırma kararı veren hakimi suçlayarak, “Boşanma davası aşamasında Aile Mahkemesi'nce mağdur edildim. Son noktaya geldim. Maktul iki çocuğumu benden koparmıştır” dedi.

        Olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabancayla vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığıldı, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

        Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşimle kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

        Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINDI

        Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabancayla ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil, sadece korkutmaktı" dedi.

        Atilla Çetin’in yargılanmasına Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanık, müşteki avukatlarının talebiyle, tarafların ifadelerinin görüntülü olarak kayda alındığı duruşmaya, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz hakkı alan müşteki avukatları, sanığın, atılı suçu tasarlayarak işlediğinin sabit olduğunu ve hiçbir indirim yapılmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

        Tarafların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, tutuklu sanığın, ‘Eşe karşı kasten öldürme ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah taşıma ve mermileri satın alma’ suçundan da 1'den 3 yıla kadar hapsini istedi.

        Mütalaaya karşı savunması sorulan Atilla Çetin, boşanma davaları devam ederken hakkında uzaklaştırma kararı veren Aile Mahkemesi hakimi ile öldürdüğü eşini suçlayarak, “Ben boşanma davası aşamasında Aile Mahkemesi'nce mağdur edildim. Sokaklarda kaldım. Son noktaya geldim. Maktul iki çocuğumu benden koparmıştır. Sonuç bu aşamaya gelmiştir” dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

