        Haberler Magazin Simge Ünal: 3 yıldır taciz ediliyorum

        Simge Ünal: 3 yıldır taciz ediliyorum

        Model Simge Ünal, 3 yıldır kendisini taciz eden kişileri, ifşa edip; "Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" ifadelerini kullandı. Ünal, paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:31 Güncelleme:
        "3 yıldır taciz ediliyorum"

        Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 yıldır kendisini taciz edenleri ifşa etti.

        Paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen Simge Ünal; "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" dedi.

        "TACİZLERİNE DEVAM EDİYOR"

        Ardından bir paylaşımda daha bulunan ve tacizlerin devam ettiğini söyleyen Simge Ünal, "Hâlâ tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine..." ifadelerini kullandı.

