Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü: "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Meksika'da aşırı şiddetiyle bilinen bir kartelin kurucu ortağı olan eski polis "El Mencho" kimdi?

Halen ABD'de tutuklu bulunan Joaquín "El Chapo" Guzman'ın yönettiği Sinaloa karteli kadar uluslararası alanda tanınmasa da CJNG, Meksika'da aşırı şiddet gösterileri ve askeri tarzda geniş silah cephaneliğiyle bilinen bir örgüt olarak "ev adı" haline gelmişti.

Merkezi Jalisco eyaletinde bulunan kartel, orduya, helikopterler dahil, yönelik saldırılardaki saldırganlığıyla öne çıktı. Patlayıcıları insansız hava araçlarıyla bırakma ve mayın döşeme konusunda öncülük etti. Gerçek adı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes olan ve 59 yaşında eski bir polis memuru olan El Mencho’yu yakalama girişimi 2015’te başarısızlıkla sonuçlanmış; kartel üyeleri roketatarla bir askeri helikopteri düşürmüştü.

Örgüt, 2020'de Mexico City'nin merkezinde, dönemin başkent emniyet müdürüne (şimdiki federal güvenlik sekreteri) yönelik el bombaları ve yüksek güçlü tüfeklerle bir suikast girişimi düzenledi.

Güvenlik uzmanı Eduardo Guerrero, 2021'de yaptığı değerlendirmede, ABD sınırının her iki tarafındaki yetkililerin bu grubu ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü söyledi. Guerrero'ya göre örgüt "oldukça fazla paraya, en yeni nesil silahlara, askeri tarzda paramiliter gruplara ve araçlara" sahipti ve özellikle küçük ve orta ölçekli şehirlerde Meksika hükümeti için son derece ciddi bir meydan okuma oluşturuyordu. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), karteli Sinaloa karteli kadar güçlü kabul ediyor ve örgütün ABD'nin 50 eyaletinin tamamında varlık gösterdiğini belirtiyor. CJNG, ABD pazarına kokain sağlayan başlıca örgütlerden biri. Sinaloa karteli gibi, fentanil ve metamfetamin üretiminden milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Ancak Sinaloa, liderleri Ismael "El Mayo" Zambada ve Guzman'ın ABD'de tutuklanmasının ardından yaşanan iç çekişmeler nedeniyle zayıflamış durumda. GENÇ YAŞTA ABD'YE GÖÇ ETTİ, ÜÇ YIL HAPİS YATTI "El Mencho" lakaplı Oseguera Cervantes, komşu Michoacan eyaletindeki Aguililla kasabasındandı. 1990'lardan bu yana uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif rol aldı. Genç yaşta ABD'ye göç etti; 1994'te Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde eroin dağıtımı için komplo kurmaktan mahkum edildi ve yaklaşık üç yıl hapis yattı.

Serbest bırakıldıktan sonra Meksika'ya döndü ve "Nacho Coronel" lakaplı uyuşturucu baronu Ignacio Coronel Villareal ile yeniden uyuşturucu ticaretine başladı. Villareal'in ölümünün ardından El Mencho ve "El 85" lakaplı Erik Valencia Salazar, yaklaşık 2007'de CJNG'yi kurdu. Başlangıçta Sinaloa karteli adına çalıştılar; ancak zamanla yollarını ayırdılar ve iki kartel yıllardır Meksika genelinde toprak hakimiyeti için çatışıyor. İddiaya göre ayrılığın nedeni Guadalajara'da düzenlenen bir toplantı sırasında bir uyuşturucu kaçakçısının rakibinin üzerine yanlışlıkla bir bardak hibiskus çayı dökmesi olmuştu. Görünüşte sıradan olan bu olayın, ihanetler, silahlı çatışmalar ve katliamlarla dolu kanlı bir süreci tetiklediği iddia ediliyor. ÇOK AZ FOTOĞRAFI BULUNUYOR El Chapo'nun suç hayatını bir Hollywood filmine dönüştürmek için aktör Sean Penn'den yardım istemesinin aksine, El Mencho gölgede kalmayı tercih etti. Hakkında çok az fotoğraf bulunuyor. 2017'den bu yana ABD'nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde hakkında birden fazla iddianame hazırlandı.