Bu yıl hisse senedi altını geride bırakabilir

Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının 2013'ten bu yana her zaman enflasyonun üstünde getiri sağladığını ve geçen yıl da BES fonlarının ortalama getirisinin yüzde 58 olduğunu belirterek, "Fon türleri bazında daha fazla getiri sağlayanlar da var. Özellikle fonların yüzde 40'ını oluşturan altın fonlarının getirisi yüzde 115 oldu. Altın ortalama getiriyi de çok ciddi yukarı çekti. Fonların yüzde 25'ini oluşturan para piyasası fonları da yüzde 50'yi aşarak enflasyonun çok üstünde getiri sağladı. Geçen yılın kaybedenleri ise Eurobond ve hisse fonları. Altında çok hızlı bir hareket oldu, şimdi biraz nefes alıyor gibi. Bundan sonra da yükseliş olabilir tabii ki ama bir yandan da çılgınlık seviyesine de geldik. Volatilite çok yükseldi bu nedenle yüzde 100 altında olan müşterilerimizi arayıp pozisyonlarını azaltmasını söylüyoruz" diye konuştu.

EN BÜYÜK HANDİKAP FON DEĞİŞTİRMEMEK

Özer, BES'te fon dağılımı değişikliği yapanların oranının hala tek hanelerde olduğunu da belirterek, "Bundan 7-8 yıl önce bankacı danışmanı kanalıyla seçilen fonlar sistemin en büyük handikapı. Sistem 12 değişiklik hakkı tanımış. Her yıl 2-3 kez değişiklik yaparak getirinizi artırabilirsiniz. Ayrıca BES şirketleri fon danışmanlığı ve yapay zekadan faydalanarak dağılım değişikliğinde müşterilerine yardımcı olmaya çalışıyor. Bizim da Fona Sor adlı uygulamamız var. 3 yıldır canlı olarak takip ediyoruz. 2 haftada bir algoritmayı çalıştırıyoruz. Yaşınız ve risk algınız gibi kriterler var. Bunlara bağlı olarak bir eşik değer oluşturup öneri sunuyor. İsterseniz otomatik olarak da dağılım değişikliğini kendisi yeniliyor. Fona Sor sistemi 2023 ve 2024'te sektör ortalamasının oldukça üstünde geçen yıl da yüzde 58 getiri sağladı. 4 ayrı risk grubu var. Risk grubuna göre getiriler de değişiyor" dedi. Özer, robotik uygulamaları seçenlerin toplam müşterilerine oranının yüzde 3 olduğunu açıkladı.

GENÇLER RİSKLİ FONLARI SEÇEBİLİR Özer, gençlerin altın ve hisse gibi riskli fonları yaşı ileri olanların ise sabit getirili fonları seçmelerinin doğru olabileceğini belirterek, Türkiye Hayat'ın yaşam döngüsü fonlarının bulunduğunu ve bu fonların yaşı gözeterek BES yolculuğunu planladığını anlattı. Özer, BES'te emeklilik şartları olan 10 yıl ve 56 yaş sınırının sonuna doğru stopaj avantajından daha fazla faydalanılabileceğini ifade etti. Bu yıl enflasyonun ve faizin düşmeye devem edeceğini beklediklerini ve faizde reel getiri beklentilerinin olduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti: "Para piyasası fonlarının yüzde 35-40 getiri sunacağını tahmin ediyoruz. Yüzde 20-25 enflasyon olacağını varsayarsak yüzde 10-15 reel getiri olabilecek. Dövizin 50'li seviyelerin üstüne çıkmasını beklemiyoruz. Kıymetli madenleri kestirmek zor. Yüzde 50 getiri de olabilir eksi getiri de. Hisse senedi geçen yıl çok geride kaldı. Bu yıl daha iyi getiriler olur. Yüzde 50 ve daha üstü bir getiri potansiyeli görünüyor. Yılbaşından bu yana hızlı bir hareket oldu. Bir soluklanma sonra tekrar hareket olacaktır. Bu yıl hisse senedi kıymetli madenleri geçebilir."