Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!

        Aydın'da, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki Turgut ve aynı yaştaki Nuran Çakaloğlu çiftinin katili 39 yaşındaki yabancı uyruklu H.A., cinayeti itiraf etmişti. Yaşlı çifte altın ve paraları için kıyan caniyi, elindeki mavi çanta yakalattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 08:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde, 8 Şubat'ta Nuran (79) ve Turgut Çakaloğlu (79) çiftinden haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitmişti.

        VÜCUTLARINDA BIÇAK DARBELERİ VARDI

        AA'daki habere göre evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay gecesi eve yakın bölgede yaya olan H.A'nın hareketlerinden şüphelenmiş, şüpheli Efeler Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

        KATİL YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu H.A'nın (39) işlemleri tamamlandı. Şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

        SUÇUNU EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlının, Turgut Çakaloğlu'nu tanımadığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık amacıyla eve girdiğini, bağırması üzerine de Çakaloğlu'nu bıçakladığını, Nuran Çakaloğlu'nu da bağırmaması için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        KATİL TUTUKLANDI

        Zanlı, olay günü giydiği kıyafetleri ve bıçağı ise daha sonra Kuyulu mevkiine attığını ifade etti. Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede hakimlikçe tutuklandı. H.A, mahkemedeki ifadesinde, olaydan birkaç gün önce de eve gittiğini, kapıyı çaldığını fakat kimsenin açmadığını söylediği öğrenildi.

        "YAPTIĞIMDAN PİŞMAN OLUP AĞLADIM"

        Cinayet günü maktulün kapıyı açması için kendisini belediye personeliymiş gibi gösterdiğini anlatan H.A, "Olaydan sonra yakalanırım korkusuyla çaldığım kolye ve küpeleri de attım. Sonra yaptığıma pişman olup oturup ağladım. Ben evlerine para almak için gitmiştim, öldürmeyi planlamamıştım. İkisi de bağırınca paniğe kapıldım. Çocuklarım için yaptım. Evden aldığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını giderip, borçlarımı ve faturalarımı ödedim" ifadelerini kullandı.

        CANİYİ MAVİ ÇANTA YAKALATMIŞ

        Zanlıyı ele veren detayın ise "mavi çanta" olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı sokakta oturanların ifadesine başvuran polis, bir tanığın, sokaktan geçerken evin önünde içi dolu mavi bir çanta gördüğünü, bir süre sonra tekrar geçtiği bölgede çantayı görmediğini söylediği belirtildi.

        MAVİ ÇANTALI ŞÜPHELİ KATİL ÇIKTI

        Yaklaşık 8 bin saatlik güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, cinayetin yaşandığı sokağa yakın bir bölgede elinde mavi çanta olan bir şüpheliyi gördü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin H.A olduğunu tespit etti.

        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Aracın kaputunda sürükledi

        Başkentte, kaputunda bir kişinin bulunmasına rağmen sürülen araç, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!