        Haberler Gündem Güncel Çekici dehşeti! Takip edip çarptı! | Son dakika haberleri

        Çekici dehşeti! Takip etti, sıkıştırdı, çarptı, darp etti!

        İstanbul Tuzla'da feci bir görüntü kaydedildi. Olayda bir çekici, takip edip sıkıştırdığı otomobile çarptı. Sürücüyü darp eden çekici şoförü yakalandı

        Giriş: 23.02.2026 - 09:44
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Tuzla'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darp ettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre feci olay, 22 Şubat saat 16.45 sıralarında Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte ilerleyen bir otomobili sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşüren çekici yer aldı.

        ÇARPTI, DARP ETTİ

        Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çekicinin sürücüsünün Y.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde Y.K.’nin, sıkıştırdığı otomobile çarparak aracı durdurduğu ve sürücüyü darp ettiği tespit edildi.

        Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

