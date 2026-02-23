Canlı
        Sam Altman'ın açıklamaları tartışma yarattı: "Yapay zeka enerji verimliliğinde insanı çoktan geçti!" - Teknoloji Haberleri

        Sam Altman'ın açıklamaları tartışma yarattı: "Yapay zeka enerji verimliliğinde insanı çoktan geçti!"

        OpenAI CEO'su Sam Altman, The Indian Express'in düzenlediği India AI Impact Summit 2026'daki soru-cevap oturumunda yapay zekânın yüksek enerji tüketimi eleştirilerine karşı çıktı ve insan zekâsının oluşumunu "20 yıl süren yaşam, tüm yediklerimiz, yüz milyarlarca insanın evrimi toplandığında..." diye hesaplayarak, AI'nin sorgu başına enerji verimliliğinde insanı zaten geçtiğini savundu. Bu çıkış, AI'nin çevresel maliyetleri tartışmalarını alevlendirirken Altman, nükleer ve yenilenebilir enerjiye acil geçiş çağrısı yaparak savunmasını dengelemeye çalıştı.

        Giriş: 23.02.2026 - 10:41
        "Yapay zeka insandan daha verimli!"

        Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla ilerliyor; ChatGPT gibi modeller milyarlarca insanın günlük hayatına girerken, arkasında dev veri merkezlerinin inanılmaz enerji ve su tüketimi yatıyor. Bir sorgunun bile litrelerce su ve watt-saatlerce elektrik harcadığı belirtilirken, bu durum çevre örgütlerinden fosil yakıt lobilerine kadar geniş bir tartışma yelpazesi yaratıyor. Yatırımcılar trilyonlarca dolar akıtırken, OpenAI gibi devler kaynak kullanımını optimize etmeye çalışıyor. Ancak enerji verimliliği karşılaştırmaları sıkça eleştiriliyor. İşte bu tartışmaya OpenAI CEO'su Sam Altman, The Indian Express'in düzenlediği India AI Impact Summit 2026'daki soru-cevap oturumunda net bir cevap verdi: Karşılaştırmalar "haksız" ve eğer adil hesaplarsak AI çoktan insanı geçti.

        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne? Haberi Görüntüle

        ALTMAN'DAN ÇARPICI SAVUNMA

        Altman, "AI modelini eğitmek için harcanan enerjiyi, bir insanın tek bir sorguya verdiği cevabın maliyetiyle kıyaslamak her zaman haksızlık" diyerek başladığı konuşmasında olay yaratan açıklamalarla devam etti. Altman’a göre asıl sorun, insan zekasının da "bedava" oluşmadığı gerçeği.

        OpenAI CEO’su Sam Altman, "Bir insanı akıllı hale getirmek yaklaşık 20 yıl süren bir hayat ve bu süre boyunca yediği tüm yiyeceklerin enerjisini gerektiriyor" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

        EVRİM VE İNSANLIK TARİHİ DE HESABA KATILMALI

        Altman iddiasını daha da ileri taşıyarak, "Sadece bireysel 20 yıl yetmez. Yüz milyarlarca insanın evrimi, yırtıcılardan kaçınmayı öğrenmesi, bilimi keşfetmesi gibi süreçleri de ekleyin. Bu geniş çerçevede hesaplandığında, eğitilmiş bir AI modelinin tek bir soruya verdiği cevabın enerji maliyeti, bir insanın aynı cevabı vermesinden daha verimli hale geldi bile" ifadelerini kullandı.

        Altman'a göre adil kıyaslama ‘eğitilmiş modelin tek sorgusuna karşılık eğitilmiş insanın tek düşüncesi’ olmalı...

        SERT ELEŞTİRİLERLE KARŞILIK ALDI

        Bu benzetme sosyal medyada ve yorumlarda sert tepkilere yol açtı. Birçok kişi, çocukluk, öğrenme ve insan gelişimini yalnızca "enerji girdisi"ne indirgemeyi "insanlık dışı" ve "soğuk" buldu. Bazıları Altman'ın kaynakları insanlardan makinelere kaydırmayı savunduğunu öne sürdü.

        Ancak sosyal medyada bir kısım da oturumun tamamına bakıldığında Altman, su ve enerji iddialarının abartıldığını ("17 galon su bir sorguya" gibi rakamların "tamamen gerçek dışı" olduğunu) belirterek konuyu dengeledi ifadeleriyle OpenAI CEO’sunu savundu...

        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

        Altman eleştirileri kabul etmekle birlikte asıl çözümün teknolojik olmadığını söyledi: "Toplam enerji tüketimi gerçek bir sorun ve dünya çok fazla AI kullanıyor. Bu yüzden nükleer, rüzgâr ve güneş enerjisine çok hızlı geçmeliyiz."

        Bu çağrı, AI endüstrisinin çevre yükünü azaltma çabalarını yansıtıyor ve tartışmayı daha yapıcı bir zemine çekiyor.

