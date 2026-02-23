Canlı
        Haberler Gündem Politika DEM PARTİ'DE DEĞİŞİM! Son dakika haberi: DEM Parti adını ve yapısını değiştiriyor | Son dakika haberleri

        DEM Parti’den yenilenme kararı: İsmi ve yapısı değişecek

        Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte Dem Parti yenilenme kararı aldı. Partinin adı ile yapılanması da tamamen değişecek. DTK, HDK, DBP gibi bileşenler kapatılacak. Siyaset tek çatı altında yürütülecek. Partinin isminde tüzüğünde de mutlaka "Demokratik Cumhuriyet" vurgusu olacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 23.02.2026 - 11:50
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Terörsüz Türkiye Süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte artık süreç yasal ve hukuki adım aşamasına geçildi. Edinilen bilgiye göre sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak DEM Parti de köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

        PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK

        Bu kapsamda partinin ismi değişecek. Yeni isimde demokratik "Demokratik Cumhuriyet" mutlaka olacak. "Cumhuriyet" kavramının içinin doldurulması ve artık silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği kaydediliyor. Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.

        TEK ÇATI MODELİ: BİLEŞEN KURUMLAR KAPATILACAK

        Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak.

        Bileşenlere ilişkin kararın seçimlere de yansıması bekleniyor. Bu kararla birlikte sol bileşenlerin tek parti çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasına imkan tanınacak. DEM Parti listelerinden seçilip kişi Meclis'e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak yoluna devam edemeyecek.

        KADROLAR DEĞİŞECEK, BAKIRHAN DEVAM EDECEK

        Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan Terörsüz Türkiye sürecindeki tempo ve gelişmeler olacak.

