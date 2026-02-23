LGS için ikili kontenjan modeli

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ikili kontenjan modeli hayata geçirilecek, köklü liselerde yaşanan pansiyon yoğunluğu giderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklanan sorunları gidermek için kontenjan yapısını yeniden düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacağı; bu değişikliğin Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecine de yansıyacağı açıklandı.

"KONTENJAN YAPISINI PANSİYONLU VE PANSİYONSUZ ŞEKLİNDE AYIRMAYI PLANLIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Pansiyonlu okullarla ilgili eğer yapabileceğimiz yer varsa bunu sağlıyoruz. Ancak İstanbul Erkek Lisesi’nin bulunduğu konumda yurt yapılabilecek bir yer yok. Öğrenciler daha uzak mesafedeki başka yurtlarda konaklamak zorunda kalıyor ve bundan şikayet ediyor. O nedenle bu tür okulların kontenjan yapısını pansiyonlu ve pansiyonsuz şeklinde ayırmayı planlıyoruz" dedi.

DETAYLAR BU YILKİ LGS KİTAPÇIĞINDA YER ALACAK

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin İstanbul Erkek Lisesi’ne LGS ile 120 öğrenci alınacak. Bunun 60’ı konaklayan, 60’ı da konaklamayan öğrenci olacak. Bu 60 öğrenci LGS’de kendi için de yarışacak. Yeni düzenlemeyle ilgili detaylar bu yıl yapılacak LGS kitapçığında yer alacak.