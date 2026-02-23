Canlı
        Haberler Gündem Eğitim LGS için ikili kontenjan modeli - Haberler

        LGS için ikili kontenjan modeli

        Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar bulunacak. Bakan Tekin, "Örneğin İstanbul Erkek Lisesi'ne LGS ile 120 öğrenci alınacak. Bunun 60'ı konaklayan, 60'ı da konaklamayan öğrenci olacak. Bu 60 öğrenci LGS'de kendi için de yarışacak" dedi

        Habertürk
        23.02.2026 - 12:46
        LGS için ikili kontenjan modeli

        Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ikili kontenjan modeli hayata geçirilecek, köklü liselerde yaşanan pansiyon yoğunluğu giderilecek.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklanan sorunları gidermek için kontenjan yapısını yeniden düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacağı; bu değişikliğin Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecine de yansıyacağı açıklandı.

        "KONTENJAN YAPISINI PANSİYONLU VE PANSİYONSUZ ŞEKLİNDE AYIRMAYI PLANLIYORUZ"

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Pansiyonlu okullarla ilgili eğer yapabileceğimiz yer varsa bunu sağlıyoruz. Ancak İstanbul Erkek Lisesi’nin bulunduğu konumda yurt yapılabilecek bir yer yok. Öğrenciler daha uzak mesafedeki başka yurtlarda konaklamak zorunda kalıyor ve bundan şikayet ediyor. O nedenle bu tür okulların kontenjan yapısını pansiyonlu ve pansiyonsuz şeklinde ayırmayı planlıyoruz" dedi.

        DETAYLAR BU YILKİ LGS KİTAPÇIĞINDA YER ALACAK

        Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin İstanbul Erkek Lisesi’ne LGS ile 120 öğrenci alınacak. Bunun 60’ı konaklayan, 60’ı da konaklamayan öğrenci olacak. Bu 60 öğrenci LGS’de kendi için de yarışacak. Yeni düzenlemeyle ilgili detaylar bu yıl yapılacak LGS kitapçığında yer alacak.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak" dedi.

        Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklarken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklar için de zam paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ayrıca Tekin, İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklı sorunları gidermek amacıyla kontenjan yapısında düzenleme yapılacağını da duyurdu.

        "AKADEMİ EĞİTİMİ BİTER BİTMEZ ATAMALARINI YAPACAĞIZ"

        Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

        EK DERS ZAMMI

        Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz" dedi.

        Alacak tartışması cinayetle bitti

        Antalya'da Yücel N.K. (69), alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yakup Önal'ı (52) tabancayla öldürüp kaçtı. (DHA)

