        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı! | Son dakika haberleri

        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!

        İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda kayıp olarak aranan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cesedi, Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Soruşturmada, Wang'ı gasp etmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi. 1'i kadın 10 kişi Çin'de yakalandı

        Giriş: 23.02.2026 - 13:54
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!

        İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy’de toprağa gömülü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasp etmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi. 1'i kadın 10 kişi Çin'de yakalandı.

        GPRS SİNYALLERİ İNCELENDİ

        Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong Wang’ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı.

        Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

        GAP ETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ

        Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1’i kadın 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

        Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

