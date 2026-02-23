Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu
Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu'nun son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 25 yaşındaki futbolcunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerken; Emirhan Topçu 70. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır." denildi.
4-6 HAFTA ARASI YOK
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in edindiği bilgilere göre; genç defans oyuncusu 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.