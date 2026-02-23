Canlı
        Ünlü yönetmeni de vurmuşlardı! 'Şapkalı Volkan' çetesi çökertildi! | Son dakika haberleri

        Ünlü yönetmeni de vurmuşlardı! ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!

        İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dev operasyonla, aralarında ünlü yönetmen Seren Yüce'nin vurulması gibi 55 ayrı kanlı eyleme imza atan 'Şapkalı Volkan' çetesi çökertildi. Polisin sıkı takibiyle yakalanan 41 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çete lideri Volkan Ramazan A., çıkarılan kırmızı bültenle Fransa'da yakalandı

        Giriş: 23.02.2026 - 15:09 Güncelleme:
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince; “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “iş yeri kurşunlama”, “yağma”, “tehdit” ve “haraç” suçları başta olmak üzere birçok ilçede 55 eyleme katıldıkları gerekçesiyle ‘Şapkalı Volkan’ grubu üyesi 41 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Gasp Büro ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kilo 132 gram “taş kokain” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 7’sinin kadın, 3’ünün ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin örgüte yönelik düzenlediği operasyonun 5’inci dalga olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        LİDERLERİ KIRMIZI BÜLTENLE YAKALANDI

        Çetenin lideri Volkan Ramazan A. ve beraberindeki 3 kişi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Lider Volkan Ramazan A., Fransa’da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi. Örgütün, sanal ağlar üzerinden 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vaat ederek suça sürüklediği, eylemler sonucunda ise vaat edilen paraların verilmediği öğrenildi.

        ÜNLÜ YÖNETMENE SALDIRIYI DA BU ÇETE YAPMIŞTI

        İstanbul’da aralarında kanlı saldırıların da bulunduğu 55 olay gerçekleştirdiği belirlenen çete, yönetmen Seren Yüce’yi “O işin bedeli 5 milyon, parayı vereceksin” mesajıyla tehdit etmiş, kurye kılığında düzenlenen saldırıda Yüce’yi vurarak yaralamıştı. Çete ayrıca, müşteri ve yatırımcıları 11 milyar TL dolandırarak kayıplara karışan Şahin Ç.’nin sahibi olduğu S Class Otomotiv’i 20 milyon TL haraç talebiyle kurşunlamasıyla da gündeme gelmişti.

        Örgüt son olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan İpek ailesini hedef almış, 500 bin dolar haraç isteyerek evlerini kurşunlamıştı. Daha sonra da eve el bombalı saldırı tehdidinde bulunmuştu.

