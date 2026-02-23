İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince; “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “iş yeri kurşunlama”, “yağma”, “tehdit” ve “haraç” suçları başta olmak üzere birçok ilçede 55 eyleme katıldıkları gerekçesiyle ‘Şapkalı Volkan’ grubu üyesi 41 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Gasp Büro ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kilo 132 gram “taş kokain” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 7’sinin kadın, 3’ünün ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin örgüte yönelik düzenlediği operasyonun 5’inci dalga olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

LİDERLERİ KIRMIZI BÜLTENLE YAKALANDI

Çetenin lideri Volkan Ramazan A. ve beraberindeki 3 kişi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Lider Volkan Ramazan A., Fransa’da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi. Örgütün, sanal ağlar üzerinden 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vaat ederek suça sürüklediği, eylemler sonucunda ise vaat edilen paraların verilmediği öğrenildi.