Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 23 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Şubat 2026 - 16:46 Güncelleme:

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi

        * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık

        * Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve idrar testinde uyuşturucuya rastlanılmadı

        * Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 23. hafta maçında düşme hattındaki Kasımpaşa'yı konuk ediyor

        * Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi

        BAKMADAN GEÇME

        İstanbulda maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
        İstanbulda maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı
        Savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı
        Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası
        Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası
        Savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı
        Savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı