Kan donduran olan 17 Ekim 2025 günü Özbekistan'ın Buhara kentindeki Condor kasabasında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir çoban tarafından üzeri kısmen toprakla örtülmüş bir erkek cesedi bulundu.

ARAÇ PLAKASINDAN YOLA ÇIKILDI

Özbekistan polisi başlattığı soruşturmada cesedinin büyük bölümü çürümüş olduğu belirlenen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmada bölgeden geçen bir otomobilin plakası tespit edildi. Şüphelenilen otomobilin, İstanbul’da yaşayan Suat T. (51) adlı bir Türk tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Araçta yapılan Luminol incelemede kan izleri bulundu. Bulunan kan örneklerinin cesetle eşleştiği tespit edildi.

KAYIP MÜRACAATI ÇIKTI

Bu gelişme üzerine bilgiler Türk Emniyetine bildirildi. Gelen bu bilgiler üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek Suat T. adlı kişiyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde Suat T.’nin lokanta açmayı planladığı Kadir Tunç ile birlikte 28 Mayıs 2025'te Özbekistan’da olduğu tespit edildi. Kadir Tunç (49) hakkında 3 Haziran 2025'te kuzeni tarafından kayıp müracaatı yapıldığı belirlendi.

ÖLEN KİŞİNİN TÜRK OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis bu gelişme üzerine Özbekistan’dan gelen DNA örneklerini Kadir Tunç’un çocuklarından alınan örneklerle karşılaştırdı. Yapılan inceleme sonucu Özbekistan’da cesedi bulunan kişinin Kadir Tunç olduğu belirlendi.