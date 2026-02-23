Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Deprem bölgesinde yeni evim ilk iftarım programımızla depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz. Okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımız tüm kara kampanyalara rağmen Ramazan'ı coşku ile idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tüm çocuklarımızın alınlarından öpüyorum.

Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum. Belediyelerimiz bu konuda liderliği zaten kimseye bırakmıyor. Partimizin her birimi görev alanı içinde çok anlamlı faaliyetlere imza atıyor. Geçen yıl başlattığımız Külliyede Ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Bilhassa hafta sonları anne babaları, çocuklarının, torunlarının ellerinden tutup, külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum.

"KÜÇÜK ÇAPLI REVİZYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum. 2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz.

"KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN DOĞRULARI DİLE GETİRİYORUZ" Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor. "BEKLENTİLERİMİZİ SAYIN MİÇOTAKİS'LE PAYLAŞTIM" 11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i külliyemizde misafir ettik. İki ülke arasındaki münasebetlerimizin yan ısıra Ege ve Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı değerlendirme imkanı bulduk. Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dini haklarının tam olarak istifade etmesi noktasındaki beklentilerimizi sayın Miçotakis'le paylaştım. Yunanistan'la 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek arzusundayız.

Sayın Vucic misafirimizdi. Sancak bölgesi dahil ortak gündemimizdeki tüm konuları istişare ettik. Ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştı. Sivil havacılık, turizm gibi farklı alanlarda Sırbistan'la ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. 13 Şubat'ta vakıf inisiyatifiyle yapılan 210 kişilik erkek öğrenci, 706 kişilik kuzey kampüs kız öğrenci yurdumuzun açılışlarını gerçekleştirmek üzere Boğaziçi Üniversitemizin misafiri olduk. 1 milyar 150 milyon lira değerindeki yatırımları öğrencilerimizin hizmetine sunduk. "ÜNİVERSİTELER HİÇBİR MARJİNAL İDEOLOJİNİN KURTARILMIŞ BÖLGESİ DEĞİLDİR" Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçili genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine 3 bin kullanıcı, 1,5 milyon kitap kapasiteli modern bir eser inşa edeceğiz. 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni ve tam teşekküllü laboratuvar kompleksi kazandıracağız. 1000 kişilik yeni konferans salonunu üniversitemizin kullanımına sunacağız. 220 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile birlikte 8 milyarı aşan yatırımlarla üniversitemizin eğitim ve barınma standartlarını daha da yükselteceğiz. Üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler halkındır, aziz milletimizindir. Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, işçinin, inşaat ustasınındır onların çocuklarıdır.

"MÜSTEBİTLERİN DAYATMALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ" Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, kılık kıyafetlerinden dolayı genç kızların alınmadığı, klan dayanışmasıyla unvanların ona buna peşkeş çekildiği, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler üniversiteler geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış, asli sahibine iade edilmiş, halka aidiyeti teyid ve tescil edilmiştir. Allah'ın izniyle bundan dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi babaların malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören mütekebbir ve müstebitlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Üniversitelerimizin ilime ve bilime yaptığı nitelikli katkılarla anılması için çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa, Asya ve Afrika'nın buluşma noktasında yer alan ülkeyiz. Bu stratejik, coğrafi konumun avantajları etkin biçimde kullanmanın gayretindeyiz. Afrika açılımı zamanla ortaklığa dönüşerek çok ciddi mesafe kaydetti. 11 yıllık aranın ardında Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'daydık. Sayın Ahmed Ali ile yaptığımız görüşmelerde enerji, madencilik, eğitim, iletişim alanlarındaki iletişimimizi ele aldık. Türkiye, Etiyopya'da en büyük ikinci yatırımcı ülkedir. 200'ü aşkın firmamız 2,5 milyar doları aşan yatırımlarla 20 bin Etiyopyalı kardeşimizin istihdamına destek oluyor.

"GAZİLERİMİZİ VE ŞEHİT AİLELERİMİZİ MÜTEESSİR EDECEK HİÇ BİR GİRİŞİME FIRSAT VERMİYORUZ" Valiler buluşması vesilesiyle 81 il valimizle külliyemizde bir araya geldik. Şehr-i Ramazan'a merhaba dediğimiz 19 Şubat'ta ilk iftarımızı her zaman olduğu gibi şehit ailelerimizle yaptık. Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiç bir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız. Cumartesi günü orucumuzu çiftçilerimizle birlikte İstanbul Haliç Kongre merkezinde açtık. Çiftçi kardeşlerimizle aynı sofrayı ve yeni müjdelerimizi paylaştırdık. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğimizi teşvik başta olmak üzere açıkladığımız müjdelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünkü toplantımızda sağlık, savunma, ticaret başta olmak üzere gündemimizdeki konuları masaya yatırdık. NATO tatbikatı silahlı kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi 2002 öncesi yılları, dönemi hatırlayan vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın şikayetlerine kulak vererek eksikliklerimizi tamamlıyor, standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz.