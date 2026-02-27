İbrahim Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, SHOW TV'ye konuştu

İbrahim Tatlıses ile davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki polemik sürüyor. Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söylemişti.

Bitmek bilmeyen aile tartışmalarının içinde bulunan isimlerden Dilan Çıtak, SHOW TV'ye konuştu. Çıtak, "İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım" diyerek, sözlerine başladı. Babasına sağlık dileğini söyleyen Çıtak, "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İN ÇEVRESİ TARAFINDAN ENGELLENİYORUM"

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu için ünlendiği iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, babasıyla yaşadığı küslük sürecinde, İbrahim Tatlıses tarafından olmasa da çevresi tarafından işlerinin engellenmeye çalışıldığını savundu. Çıtak, "Polat Yağcı'nın masasında otururken İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna arayıp, 'İdo'ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın' dediğini biliyorum" dedi.

"TATLISES OLMAKTAN GURUR DUYMUYORUM" Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in kendisini nüfusuna alma sürecini de bahsetti: Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi. "İBRAHİM TATLISES'İN İLAÇLARI VERİLMİYOR" Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses ile ilgili daha önce de ortaya attığı "İlaçları verilmiyor" iddiasını SHOW TV'ye detaylandırdı. Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" ifadelerini kullandı. Çıtak, ayrıca "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi. "NEFRET EDİLEN EVLAT" AHMET TATLISES DE KONUŞTU İbrahim Tatlıses'in son açıklamalarında açıkça nefret ettiğini söylediği ve mirasından bir sandalye bile vermeyeceğini dile getirdiği oğlu Ahmet Tatlıses de SHOW TV'ye konuştu.

Ahmet Tatlıses, babasının nefret söylemine, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor" dedi. Babasıyla bir araya gelmesine çevresindeki insanların izin vermediğini dile getiren Ahmet Tatlıses, "Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" diye konuştu. "İBRAHİM TATLISES DEMANS BAŞLANGICI YAŞIYOR" Babasının akıl sağlığıyla ilgili de açıklamalar yapan Ahmet Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi" dedi. 75 yaşında konserden konsere koşan İbrahim Tatlıses üzerinden birilerinin para kazandığını savunan Ahmet Tatlıses, "Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" ifadelerini kullandı. DEMANS NEDİR? Bunama olarak da bilinen Demans, beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu, düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi zihinsel işlevlerin kişinin günlük yaşamını ve aktivitelerini etkileyecek düzeyde kaybıdır. İnsan beyninde geçmişte sağlıklı olan sinir hücrelerinin doğru çalışamaz hale gelmesi sonucu diğer beyin hücrelerinin aktivitelerini kaybetmesi ve ölmesi demansın nedenidir. OĞLU VE KIZIYLA NELER YAŞADI? Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti.