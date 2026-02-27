Canlı
        Haberler Yaşam Bodrum'da altyapı çalışmasında lahit bulundu

        Bodrum'da altyapı çalışmasında lahit bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı yenileme çalışmaları sırasında yaklaşık 3 metre derinlikte, üzerinde boğa figürünün yer aldığı belirtilen lahit bulundu. Alanda çalışmalar durdurulurken, bölge güvenlik çemberine alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:50
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde altyapı çalışması başlattı.

        Çalışmalarda yaklaşık 3 metre derinlikte lahit tespit edildi. Alanda iş makineleri durdurulup, durum yetkililere bildirildi.

        Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

        İlk incelemelerde lahidin baş kısmında boğa figürünün bulunduğu belirtildi.

        Ekipler, Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

        Tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması amacıyla bölgede kurtarma kazısı yapılacağı bildirildi.

        Lahitin hangi döneme ait olduğunun, arkeologların yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

        DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okuyor

        DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması yapıyor. Açıklamada İmralı'nın yeni mesajı paylaşıldı

