Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Entübe edildi! Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo! | Son dakika haberleri

        Entübe edildi! Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir özel üniversitede iddiaya göre dönem ödevi tartışmasında arkadaşı tarafından bıçaklanan Serkan M., durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi. Tutuklanan saldırgan Ferhat D.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Kendimi savunmak için bıçakladım" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!

        Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.’yi göğsünden 4 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Tutuklanan şüpheli Ferhat D. ise ifadesinde kendisini savunmak için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Ferhat D.’nin geçmişte ‘kasten yaralama’ suçundan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

        REKLAM

        Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi’nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.’yi 4 kez bıçakladı.

        YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

        Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı! Haberi Görüntüle

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

        TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.’nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

        REKLAM

        ENTÜBE EDİLDİ

        Böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.‘nin olay günü kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan sonra durumunun iyiye gittiği ve bilincinin bir süre sonra açıldığı öğrenildi. Bu sabaha karşı durumunun kötüleşerek tekrar ameliyata alındığı öğrenilen Serhan M.'nin iç kanama geçirdiği, ameliyatın ardından da entübe edildiği öğrenildi.

        “KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM”

        Şüpheli Ferhat D. ifadesinde, yangın merdivenine çıktıklarını, aralarında tartışma çıktığını Serhat M.’nin kendisine küfür edip boğazına sarıldığını, kendisini savunmak için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan şüpheli Ferhat D.’nin geçmişte ‘kasten yaralama’ suçundan dolayı gözaltına alındığı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Ferhat D.’nin bu süreçte okuldaki kaydını dondurduğu öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda üniversitede 'dönem ödevi' kavgasında arkadaşını göğsünden bıçakladı

        Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kal...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu