Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!

Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M. tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Ferhat D. ise tutuklandı.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi’nde bulunan özel üniversitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.