        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını göğsünden bıçakladı!

        İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir özel üniversitede dehşet yaşandı. Olayda Ferhat D. adlı öğrenci, iddiaya göre 'dönem ödevi' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Serkan M.'yi bıçakladı. Üniversiteli genç ağır yaralanırken, kaçan saldırgan yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:26
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!

        Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

        Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M. tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Ferhat D. ise tutuklandı.

        Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi’nde bulunan özel üniversitede meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

        İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

        YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

        Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

        Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

        TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.’nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

