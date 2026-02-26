Küba'da güvenlik timleri ABD'den gelen sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü
Küba, kara sularında "dur" ihtarına uymadığı ve polis teknesine ateş açtığı için ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Adanın açıklarında yaşanan nadir çatışma, ABD'nin petrol ambargosu ve iki ülke arasındaki artan gerilim ortamında gerçekleşti.
Küba hükümeti, ada ülkesinin kara sularına izinsiz girerek Küba devriyesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki kişilerle çatışma çıktığını ve teknedekilerden dört kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını bildirdi. Olay, ABD ile gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşandı.
Küba İçişleri Bakanlığı, grubun hükümet karşıtı Kübalılardan oluştuğunu ve bazı üyelerinin daha önce saldırı planladıkları gerekçesiyle arandığını bildirdi. Bakanlığa göre kişiler ABD'den kamuflaj kıyafetleri içinde, tüfekler, tabancalar, el yapımı patlayıcılarla geldi.
Yaralılar tahliye edilerek tedavi altına alındı. Çatışmada bir Kübalı devriye komutanının da yaralandığı belirtildi.
RUBIO: ABD OPERASYONU DEĞİL
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada bunun bir ABD operasyonu olmadığını ve ABD hükümetine bağlı hiçbir personelin olaya karışmadığını söyledi. Rubio, Kübalı yetkililerin ABD'yi olaydan haberdar ettiğini ancak Havana'daki ABD Büyükelçiliği'nin yaşananları bağımsız olarak doğrulamaya çalışacağını ifade etti.
Florida Başsavcısı James Uthmeier, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini açıkladı. "Küba hükümetine güvenilemez ve bu komünistleri sorumlu tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Küba, teknedeki altı gözaltının kimliklerini tespit ettiğini ve bunlardan ikisinin, Amijail Sanchez Gonzalez ile Leordan Enrique Cruz Gomez , Küba'da terör eylemleri planlama şüphesiyle daha önce arandığını öne sürdü.
Diğer dört kişinin isimleri ise Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara ve Roberto Azcorra Consuegra olarak açıklandı.
Ayrıca Küba, ABD'den adaya gelerek sızan grubu karşılamakla suçlanan Duniel Hernandez Santos adlı bir başka Kübalının da gözaltına alındığını bildirdi.
2022'DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI
2022 yılında, Küba'daki göç krizinin zirve yaptığı dönemde, benzer birkaç olay yaşanmıştı. Aynı yılın haziran ayında, Havana'nın batısındaki Bahía Honda açıklarında Kübalı yetkililer, insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir tekneye karşı ateş açıldığını ve bir kişinin öldüğünü duyurmuştu. Ekim ayında ise sağ kalanlar, teknelerinin sahil güvenlik tarafından çarpıldığını iddia etmişti. Aralarında iki yaşındaki Elizabeth Meizoso'nun da bulunduğu yedi göçmen hayatını kaybetmişti.
Olay, Küba hava kuvvetlerinin, Havana üzerinde broşür atan Kübalı sürgün grubu Brothers to the Rescue'ye ait iki küçük uçağı düşürerek dört kişiyi öldürmesinin üzerinden neredeyse tam 30 yıl geçtikten sonra yaşandı. Grup, adadan kaçmak isteyenlere yardım ettiklerini savunuyordu.
Söz konusu olayda Carlos Alejandre (45), Armando Costa (29), Mario De la Peña (24) ve Pablo Morales (29) hayatını kaybetmiş ve bu gelişme ABD ile Küba arasındaki yumuşamayı sona erdirmişti.
Öte yandan ABD'nin Küba'ya petrol sevkiyatına yönelik ambargosu adada ciddi bir enerji krizine yol açtı.Ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri günde 12 ila 20 saat sürebiliyor. ABD, ambargonun kısmen gevşetildiğini açıkladı.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.