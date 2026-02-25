Canlı
        MEB'in Ramazan genelgesi tartışması... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklarımızın değerlerini içselleştirdiği eğitim ortamını oluşturmak bizim görevimiz. Yaptığımız şey kanunlarımıza ve anayasamıza uygun. Türkiye'de kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok. Davamızı açtık, kimin gerici olduğunu göreceğiz.

        25.02.2026 - 12:08
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok

