Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır.

"KİMSE İLAHİLERDEN RAHATSIZ OLMAMALI"

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese ve anlaşmalara rağmen insani yardımların ulaşamaması Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize neden oluyor. Aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizde.

Bu yıl ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle manevi hazzı hep birlikte yaşıyoruz. "Kabe'de hacılar hu der Allah" bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve kalbine nakşeden ülkemizde bestecisinden icracısına kadar tebriklerimi iletiyorum. Okul bahçelerinde bu ilahilere eşlik ettiklerini, coşkuyla Allah lafzını görmek bizi gururlandırdı.

AK PARTİ'NİN RAMAZAN PROGRAMI

AK Parti olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in hem İslam alemini hem de ülkemizi sarıp sarmaladığı bugünler milletimizle tekrar kucaklaşmak için değerlendirmenin çabasındayız. Hepimiz tam kadro sahadayız. Ramazan ayının rahmet ve merhamet iklimini milletimizle teneffüs etmeye çalışıyoruz.

Yeni evim ilk iftarım programımızın yüreklere dokunduğunu görüyorum. Külliye'de Ramazan etkinlikleri de Ankaralı kardeşlerimizin ilgisine mazhar oluyor. Niyetimiz, inancımız, yolumuz bir diyerek en küçük köyümüzden en büyük şehrimize kadar milletimizin her neferine teşekkür ediyorum. MEB'İN GENELGESİ Burada bir konunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız, çeşitli etkinliklerin düzenlemesi için 81 vilayetimize yazı gönderdi. Ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programları düzenlenecek, iftar sofraları kurulacak, okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak, öğrencilerimizin paylaşma bilinci geliştirilecek. Bu etkinlikler gönüllülük esasına dayalı yapılacak. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. REKLAM Yapılan doğrudur, yerindedir, hukukidir. Ramazan'ın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hislerine tercüman olmuştur. Milletimizin kahir ekseriyeti genelgeye destek vermiş, sahiplenmiş, olumlu karşılaşmıştır. "BUNLARIN DERDİ, MİLLETİN TA KENDİSİYLE" Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde, Ramazan'dan bir gün önce, nesli tükenmekte olan bir grup yobaz çıktı, "Laiklik elden gidiyor" bildirisini yayınladı. Bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar, çocuklarımızı alkole, sigaraya özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. O rezil, insanlık dışı skandallardan rahatsız olmazlar. Ne zaman çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa rahatsız olurlar. Bunların derdinin ne olduğunu biliyoruz. Karın ağrısının asıl sebebini biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak bu millete nasıl zulmettiklerini, bu milletin çocuklarının özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle bu milletin ta kendisiyledir.

Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz ama milli ve manevi değerleri sonuna kadar savunuruz. İthal projeleriyle kirlenmiş zihinleriyle, çirkef bildirileriyle kimse bize parmak sallayamaz. Ezandan, Kur'an'dan, camiden, oruçtan, Ramazan'dan rahatsız olanlar vardı. Ülkemizi işgal etmeye giriştiler. Anadolu kadının örtüsüne el uzatmaya kalktılar. İstiklal Savaşı'nda gereken dersi verdik. Aynı eller aynı değerlere uzanırsa, bu millet aynısını yapacaktır. Milli Eğitim Bakanımızı, tüm Milli Eğitim camiamızı, sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: YENİ AŞAMA BAŞLAYACAK Demokrasimize kurulan tuzaklara, milletimizin birliğine yönelik saldırılara, sahte gündemlere sıkıştırmaya çalışan oyunlara rağmen hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Geçen yıl başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde 16 aylık zaman diliminde kayda değer mesafeler alındı. Komisyon çalışmalarını tamamladı. Nihai rapor onaylandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren sergilediğimiz uzlaşmaya açık tutumu devam ettirdik. Komisyonun misyonunu yerine getirmesi için üzerimize ne düşüyorsa yaptık. 137 kurum ve kişinin dinlendiği 4 bin 200 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan rapor, bundan sonra yapılması gerekenlere dair kapsamlı bir yol haritası ortaya koydu.