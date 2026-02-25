Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında 7 eksikle tur bileti arayacak! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında 7 eksikle tur bileti arayacak!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda 3-0 yenildiği maçın rövanşında yarın akşam Nottingham Forest'a konuk olacak. 7 eksikle İngiltere deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, zoru başarıp adını son 16'ya yazdırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

        2

        City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

        3

        Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

        Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

        5

        Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        6

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

        7

        Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

        8

        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

        9

        Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

        10

        Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

        11

        Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

        12

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Tarık, Semedo, Mert Müldür, Yiğit Efe, Levent, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Cherif

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek