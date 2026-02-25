Canlı
        Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus GS maçı muhtemel 11'ler - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Juventus karşısında 12 yıl sonra ilk peşinde! İşte muhtemel 11'ler

        'Avrupa Fatihi' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam İtalya devi Juventus'a konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine sahayı dar eden ve 5-2'lik tarihi skorla tur için dev bir adım atan Cimbom, Torino'dan istediği sonucu alıp son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon sonra bir ilki başaracak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ise sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Galatasaray'ın Juventus maçı muhtemel 11'i...

        Habertürk / AA
        Giriş: 25.02.2026 - 09:28
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında bu akşam İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

        2

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

        3

        Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

        4

        GALATASARAY'DA EKSİK YOK

        Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Galatasaray'da üç futbolcu ise statü gereği forma giyemeyecek.

        Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için bugünkü maçta oynayamayacak.

        5

        DÖRT OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

        6

        KONYASPOR MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

        Galatasaray, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından moral bulmaya çalışacak.

        Sarı-kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinin ardından Juventus karşısında turu geçerek çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

        7

        MARIO LEMINA ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina eski takımına karşı forma giyecek.

        Sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

        Juventus'ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol attı.

        8

        HEDEF; 12 SEZONUN ARDINDAN SON 16

        Galatasaray, turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek.

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti.

        Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı.

        Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.

        9

        JUVENTUS SON KARŞILAŞMADAN MAĞLUP AYRILDI

        İtalya devi Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 yenildi.

        Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Torino ekibi, 27. hafta öncesinde ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

        10

        İTALYAN EKİBİ, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi.

        Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 golü kalesinde gördü.

        11

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

        12

        Juventus: Di Gregorio, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Kenan, David

        13

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen

