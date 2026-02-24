Galatasaray'da rota yeniden Teun Koopmeiners!
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçta takımının 2 golünü atan Teun Koopmeiners'i yeniden takibe aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray, gelecek yaz transfer dönemi için Juventus forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners’i kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncuyu transfer listesine eklediği ve şartların oluşması durumunda gelecek yaz hamle yapmak istediği öne sürüldü.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Galatasaray, ocak ayında olumsuz sonuçlanan girişimin ardından Teun Koopmeiners için yaz aylarında yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansının bu ilgiyi pekiştirdiği belirtildi.
TEKLİFLER DİNLENECEK
Koopmeiners, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmemiş ve Juventus'ta kalmıştı. Juventus'un, yaz transfer dönemindeki düşüncesinin farklı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
Juventus forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Koopmeiners, 2 gol attı.
KOOPMEINERS KİMDİR?
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Koopmeiners, AZ Alkmaar'da A takıma yükseldikten sonra kaptanlığa kadar çıktı. Daha sonra 2021 yazında yaklaşık 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Atalanta’ya transfer oldu. Burada merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapan oyuncu, 2024 yazında yaklaşık 58 milyon Euro bedelle Juventus kadrosuna katıldı. Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasını ise 25 kez giydi.