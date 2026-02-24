Galatasaray'da rota yeniden Teun Koopmeiners!

KOOPMEINERS KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Koopmeiners, AZ Alkmaar'da A takıma yükseldikten sonra kaptanlığa kadar çıktı. Daha sonra 2021 yazında yaklaşık 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Atalanta’ya transfer oldu. Burada merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapan oyuncu, 2024 yazında yaklaşık 58 milyon Euro bedelle Juventus kadrosuna katıldı. Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasını ise 25 kez giydi.