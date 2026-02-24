İstanbul Beyoğlu'nda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: YIKILIP İNŞA EDİLMELİ

DHA'daki habere göre 'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi. 1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı. Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

"NE OLACAĞINA KAT MALİKLERİ KARAR VERMELİ"

Davada bir sonraki duruşmanın 26 Mart'ta görüleceğini belirten Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bilirkişi raporu doğrultusunda tedbir kararının kaldırılarak yıkımın gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Güngör, binanın yıkılarak müze yapılacağı yönündeki iddialara da değinerek, sürekli 'Orhan Pamuk burayı yıkıp müze yapacak' şeklinde sosyal medyada ve basında tartışmalar yapılıyor. Riskli yapının ne olacağına kat malikleri toplantı yaparak karar vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"SON RAPORDA DA BİNANIN YIKILMASI GEREKTİĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ" Bilirkişi raporunun yeni geldiğini belirten avukat Hikmet Güngör, "Bilirkişi raporunda açık bir şekilde binanın yıkılması gerektiği belirtiliyor. Davanın duruşması, 26 Mart tarihinde gerçekleşecek. En geç 26 Mart tarihinde mahkeme, bu dosya ile ilgili tedbir kararını kaldırır ve yıkım başlar diye düşünüyoruz. Çünkü dosyaya gelen bilirkişi raporu, bir önceki bilirkişi raporu da çok netti. Bu binanın yıkılması gerektiğini söylüyordu. "TEDBİR KALDIRILIR YIKIM BAŞLAR" Son gelen bilirkişi raporunda da binanın yıkılması gerektiği açıkça belirtilmiş. Dolayısıyla artık yargılamanın sonuna geldik. Tedbirin kaldırılıp yıkımın başlaması gerekiyor. Bu bina ile ilgili 2022 yılında riskli yapı kararı çıktı. Riskli yapı kararı çıktıktan sonra İdare Mahkemesi'nde davalar açıldı. Tüm davaların reddine karar verdi. İdare Mahkemesi dedi ki; 'Bu bina riskli yapı, yıkılması gerekiyor' dedi. Daha sonra güçlendirmeyle ilgili bir dava açıldı. Bu dava süreci maalesef 4 yıldır sürüyor, tedbir olduğu için de yıkılmıyor" dedi.

Orhan Pamuk'un binadaki mülkiyet durumu şu anda yaklaşık yüzde 60 hissesi Orhan Pamuk'a ait. Yüzde 40 civarında da diğer kat maliklerine ait. Orhan Bey'in binada şu anda 9 dairesi bulunmakta. Bu da arsa payı karşılığı yaklaşık yüzde 60 Orhan Bey'e ait. Sürekli Orhan Pamuk burayı yıkıp müze yapacak gibi bir sosyal medyada veya medyada bir tartışma var. Binanın ne yapılacağına, riskli yapının ne yapılacağına kat malikleri toplantı yaparak karar vermek zorundalar. Ayrıca Orhan Hoca'nın zaten bir müzesi var ve o müzeyi de vakfetti. Bir vakıf üzerinden o müzeyi yönetiyor. Masumiyet Müzesi biliyorsunuz. Dolayısıyla orada yaptığı işlerle de sadece ama sadece ülkeye bir fayda sağladı" dedi. "BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE UYGULANMASI EN DOĞRUSU OLACAKTIR" Binanın yaklaşık bir yıl önce tahliye edildiğini belirten bina sakini Burak Kargın, “Bina zaten yaklaşık bir yıl önce tahliye edildi. Bina da en son oturanlardan biriydim, biz de tahliye olduk. Tam rapora bakmak lazım. Ona göre de bina yıkılıp mı yapılacak yoksa güçlendirilecek mi, ona karar verilecek. Sanırım mart ayında bir karar çıkacakmış ve o karara göre bir sonuç olacaktır. Biz de bir an önce o olsun istiyoruz. Çünkü bu şekilde boş ve metruk bir bina halinde duruyor. Orhan Bey de veya diğer sakinler de bence artık bir an önce evlerine geçmek istiyorlardır. O yüzden hızlıca yapılması en doğrusu. Bilirkişi raporu karar vermeli, ona göre de bir yol izlenmeli" diye konuştu.