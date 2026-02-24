Vatandaş konuttan ne bekliyor?

TCMB, Şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak hesaplandı. Enflasyondaki beklentiye karşın konut fiyatlarındaki artış beklentisi geriledi. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

Yani hanehalkı, konut fiyatlarının 1 yıl sonunda enflasyonun yaklaşık 13 puan altında artmasını bekliyor.

KONUT FİYATLARI 2 YILDIR REEL DÜŞÜŞTE

Konut fiyatları, 21 ay üst üste reel olarak düşüş trendini sürdürürken Kasım 2025'te yüzde 0,3 oranında reel artış göstermişti. 1 aylık aranın ardından aralık ayında tekrar düşüş trendine dönülmüştü. Böylece son 24 ayın 23'ün reel düşüş yaşandı.

KADINLAR DAHA YÜKSEK ARTIŞ BEKLENTİSİNDE

TCMB, konut fiyatlarıyla ilgili beklentileri cinsiyet, yaş gibi kategorilere de ayırıyor. Buna göre; kadınların konut fiyatlarındaki artış konusunda beklentisi daha yüksek. Kadınlar 1 yıl sonrası için yüzde 37,8 artış beklerken, erkekler yüzde 33,6 artış bekliyor.

Yaş grubuna göre bakıldığında ise yaş arttıkça konut fiyatlarındaki artış beklentisi düşüyor. 18-39 yaş yüzde 36,3, 40-54 yaş yüzde 35, 55 üstü yaş ise yüzde 34,6 artış bekliyor.