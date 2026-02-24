Vatandaş konuttan ne bekliyor?
TCMB'nin hanehalkı beklenti anketine göre; vatandaşlar, konut fiyatlarında reel düşüşün sürmesini bekliyor. 12 ay sonrasının yıllık enflasyon beklentisi 48,81 olurken, konut fiyatlarındaki artış beklentisi 35,41 oldu
TCMB, Şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı.
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak hesaplandı. Enflasyondaki beklentiye karşın konut fiyatlarındaki artış beklentisi geriledi. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.
Yani hanehalkı, konut fiyatlarının 1 yıl sonunda enflasyonun yaklaşık 13 puan altında artmasını bekliyor.
KONUT FİYATLARI 2 YILDIR REEL DÜŞÜŞTE
Konut fiyatları, 21 ay üst üste reel olarak düşüş trendini sürdürürken Kasım 2025'te yüzde 0,3 oranında reel artış göstermişti. 1 aylık aranın ardından aralık ayında tekrar düşüş trendine dönülmüştü. Böylece son 24 ayın 23'ün reel düşüş yaşandı.
KADINLAR DAHA YÜKSEK ARTIŞ BEKLENTİSİNDE
TCMB, konut fiyatlarıyla ilgili beklentileri cinsiyet, yaş gibi kategorilere de ayırıyor. Buna göre; kadınların konut fiyatlarındaki artış konusunda beklentisi daha yüksek. Kadınlar 1 yıl sonrası için yüzde 37,8 artış beklerken, erkekler yüzde 33,6 artış bekliyor.
Yaş grubuna göre bakıldığında ise yaş arttıkça konut fiyatlarındaki artış beklentisi düşüyor. 18-39 yaş yüzde 36,3, 40-54 yaş yüzde 35, 55 üstü yaş ise yüzde 34,6 artış bekliyor.
Aynı durum gelir sınıflandırmasında da geçerli. Asgari ücret ve altı alanlar yüzde 36,2, bir ile iki asgari ücret arası alanlar yüzde 35,6, iki asgari ücret ve üzeri alanlar ise yüzde 34,6 artış beklentisinde.
Eğitim düzeylerine göre inceleme yapıldığında ise beklentilerin benzer olduğu ortaya çıkıyor. İlkokul ve altı yüzde 35,6, ortaokul ve lise yüzde 35,1, yükseköğretim ise yüzde 35,7 artış olacağını düşünüyor.
YATIRIM TERCİHİNDE 1 PUANLIK GERİLEME
Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, 'ev/dükkan/arsa vb. alırım' tercihi 'altın alırım'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Ocak ayında yüzde 31,2 olan tercih, şubat ayında yüzde 30'a geriledi.